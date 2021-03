De vergeten smartphone: Sony Xperia T uit 2012

Sony Ericsson hield in 2012 op te bestaan en de merknaam veranderde naar Sony. De Xperia-lijn kennen we nog steeds vandaag de dag. In 2012 bracht Sony de Xperia T uit, een smartphone met Android. Wat kunnen we vertellen over deze high-end telefoon?

Sony Xperia T

We hebben in onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ al meerdere Xperia’s behandeld. Deze zondag is het tijd voor de Xperia T, welke in 2012 uitgebracht werd. De smartphone wist zich te onderscheiden door het ontwerp en de bouwkwaliteit. Het toestel wist zich te storten in het segment met de dual-core processoren, waarbij de Sony Xperia T voorzien was van een Snapdragon S4 Plus chipset met een rekenkracht van maximaal 1.5 GHz. Daarbij werd de Xperia T bijgestaan door 1GB RAM-geheugen en was er 16GB opslagruimte, welke uitgebreid kon worden met een geheugenkaart. Het design had wat weg van de Xperia Arc, met zijn gebogen achterkant.

Misschien zegt de Xperia T je niet zo 1.2.3 iets, maar toch kan het zomaar zijn dat je hem hebt gezien. De smartphonefabrikant wist de telefoon terug te laten komen in de film James Bond Skyfall. Er kwam ook een speciale editie op de markt, de zogenaamde Bond Edition. Deze was voorzien van achtergronden, thema’s, video’s en tunes uit de Bond film. Interessant aan het toestel was dat de Sony Xperia T het eerste toestel van de fabrikant was zonder knoppen aan de voorkant. Bij de Xperia S zagen we on-screen toetsen voor het home-screen, multitasken en terug-gaan.

Sony voorzag de Xperia T van een 4,55 inch LCD-scherm met een resolutie van 1280 x 720 pixels. Daarbij was er achterop een 13 megapixel camera te vinden, en een 1.3 megapixel camera voorop. Terwijl Jelly Bean al uit was, werd de Xperia geleverd met Android 4.0 Ice Cream Sandwich, waarbij later wel een update naar Android 4.3 Jelly Bean verscheen voor het toestel. Bij het toestel zagen we een accucapaciteit terug die we ons eigenlijk niet meer voor kunnen stellen in een smartphone; 1850 mAh. In de praktijk was de accu ook niet bepaald geweldig te noemen.

De Sony Xperia T werd in een markt uitgebracht waarin veel concurrentie was. Denk aan de HTC One X met quad-core chipset, Samsung Galaxy S III en LG Optimus G. De Xperia T, die verscheen in het wit en zwart, kwam op de markt voor rond de 475 euro.



Sony Xperia T samengevat in 3 punten: