De vergeten smartphone: Sony Xperia Tipo

Iedere week blikken we terug op een smartphone of telefoon. Deze week gaan we 8,5 jaar terug in de tijd. Het bedrijf kwam toen met de Sony Xperia Tipo, een hele handzame compacte smartphone, met Android!

Sony Xperia Tipo

Sony is één van de weinige fabrikanten die lange tijd nog écht compacte smartphones heeft uitgebracht. Inmiddels is die tijd zoals het nu er naar uitziet wat voorbij. Toch wist het een grote groep consumenten te bereiken destijds. In deze editie van ‘De vergeten smartphone’ blikken we terug op de Sony Xperia Tipo.

De Sony Xperia Tipo was erg compact te noemen; met afmetingen van 103 x 57 x 13 millimeter. Het gewicht zat net onder de 100 gram. Nu wegen toestellen vandaag de dag al snel het dubbele. Verder had de Xperia Tipo een 3,2 inch beeldscherm met een resolutie van 480 x 320 pixels. Een front-camera was destijds nog niet op veel toestellen te vinden in dit segment. De Tipo had er dus ook geen aan boord.

Wat de Tipo wel had was een 3,2 megapixel camera met 480p filmkwaliteit. Een LED-flitser ontbrak. Er was een 800 MHz single-core processor van Qualcomm; de Snapdragon S1. Deze werd bijgestaan door 512MB aan werkgeheugen. Voor het opslaan van bestanden kon je gebruik maken van de 3GB opslagruimte of een geheugenkaart. De smartphone kwam op de markt met Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich.

Als we kijken naar de verdere specificaties van de Xperia Tipo, dan zien we een 1500 mAh accu, WiFi, Micro-USB poort en een FM-radio met RDS. Ook TrackID was aanwezig voor het herkennen van muziek. Die FM-radio is al een tijdje een zeldzame vondst op de toestellen die deze tijd verschijnen. Over Android lag de eigen Xperia UI skin van Sony. Deze had bijvoorbeeld ook Timescape en Mediascape aan boord. Hiermee had je toegang tot tegels met social media-updates en tot je mediaspeler.

De Sony Xperia Tipo werd in 2012 op de markt gebracht. De prijs van het toestel kwam uit op ongeveer 150 euro. Leuk detail; het toestel kwam in verschillende kleuren op de markt beschikbaar.



Sony Xperia Tipo samengevat in 3 punten: