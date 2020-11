De vergeten smartphone: HTC One X

Wederom een mooie editie van ‘De vergeten smartphone’. We blikken in deze editie terug op de HTC One X, een erg mooi toestel met krachtige specs. Er valt genoeg te vertellen over deze smartphone.

HTC One X

Alweer bijna negen jaar geleden bracht HTC de HTC One X uit. Toen het toestel begin 2012 verscheen, stond deze bol van de technologische ontwikkelingen. Het was voor de Taiwanese fabrikant ook een belangrijk toestel, want het ging niet heel lekker met HTC. Bekend werd dat er minder toestellen uitgebracht zouden worden en de focus meer op de toestellen werd gelegd, die wel uitgebracht werden.

De HTC One X was voorzien van de NVIDIA Tegra 3 quad-core processor; een chipset die speciaal voor smartphones was ontwikkeld. Overigens was de HTC One X de eerste smartphone in ons land met een quad-core processor. Verder was er 1GB aan werkgeheugen beschikbaar en 32GB intere opslagruimte. Het toestel gaf je niet de mogelijkheid dit uit te breiden middels een geheugenkaart.

HTC beloofde met de 8 megapixel camera de beste kwaliteit die HTC tot nu toe heeft geleverd. De beeldkwaliteit van de camera’s van HTC was nogal vaak een pijnpunt bij eerdere smartphones. Toch werd de camera niet bij iedereen even positief ontvangen. Minpunten waren de hoeveelheid ruis en een onjuiste vastlegging van kleuren.

Het design viel erg op bij de HTC One X. Er was een voor die tijd flink scherm, van 4,7 inch. De behuizing was vervaardigd uit polycarbonaat en zorgde voor grip en een stevig gevoel. Het beeldscherm bood een HD-resolutie. Ondanks het flinke scherm werd het toestel wel vrij compact gehouden qua formaat.

HTC voorzag de HTC One X van Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Over deze Android-versie werd de eigen HTC Sense skin gelegd. Verder was er een 1,3 megapixel front-camera, een 1800 mAh accu en NFC. Een vlekkeloze start kende het toestel niet. De HTC One X werd geplaagd door hardware-problemen, die te maken hadden met het WiFi-ontvangst van de telefoon.

De concurrentie was best heftig in die tijd. De HTC One X had concurrentie van de Galaxy Nexus en eerste generatie Galaxy Note van Samsung. Daarbij probeerde ook Sony met de Xperia S marktaandeel van HTC af te snoepen. HTC bracht de HTC One X uit voor een bedrag van 550-600 euro.



HTC One X samengevat in 5 punten: