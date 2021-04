De vergeten telefoon: Sony Ericsson W205

Iedere week blikken we terug op een telefoon of smartphone in onze rubriek ‘De vergeten smartphone/telefoon’. Deze week gaan we naar het jaar 2009, waarin de Sony Ericsson W205 verscheen.

Sony Ericsson W205

Ik weet nog goed dat de Sony Ericsson W205 uitgebracht werd in 2009, en dat ik hem mocht reviewen voor de toenmalig bestaande website GSM Helpdesk. De slider-telefoon werd uitgebracht in het betaalbare segment, en dat merkte je ook terug bij de W205. Het toestel werd omschreven als ‘Je eerste Walkman-phone’. Het Walkman-beeldmerk was ook terug te zien op de W205.

De Sony Ericsson W205, die later opgevolgd werd door de Spiro, was een compact toestel met de afmetingen 92 x 47 millimeter en een dikte van wel 16 millimeter. Met een gewicht van 96 gram was het een lekker licht toestel. Qua specificaties was de telefoon absoluut geen hoogvlieger. Voorop een 1,8 inch beeldscherm met een resolutie van 160 x 128 pixels en slechts 5MB aan opslagruimte. Dit kon je uitbreiden met een speciale Memory Stick Micro (M2) geheugenkaart met een maximale grootte van 2GB.

Voor het maken van foto’s was de Sony Ericsson W205 voorzien van een 1.3 megapixel camera. Geen rocket-science want qua mogelijkheden was deze erg beperkt en zelfs een LED-flitser kon er niet vanaf. Wel bood het toestel een FM-radio, was er Bluetooth en de bekende Sony-interface.

Zoals gezegd was de Sony Ericsson W205 een Walkman-telefoon. Er was zelfs een aparte speaker voor de muziek, en deze leverde een prima geluid af. Een kritiekpunt was het toetsenbord, door het compacte formaat zaten de toetsen erg dicht bij elkaar, wat weer zorgde voor ergernis.

In Nederland verscheen de Sony Ericsson W205 voor een bedrag van net wat minder dan 100 euro.



Sony Ericsson W205 samengevat in 3 punten