HBO Max vanaf nu beschikbaar in Nederland; een nieuwe streamingdienst

Nederland is een streamingdienst rijker; HBO Max. De dienst is een streamingdienst die in Amerika al langer beschikbaar is. De mogelijkheden die HBO Max te bieden heeft, zetten we op een rijtje in dit artikel.

HBO Max in Nederland

Na Netflix, Videoland, Viaplay, Amazon Prime Video en Disney+ is het nu de beurt aan de volgende streamingdienst. Vanaf vandaag is HBO Max beschikbaar in Nederland. Dit videoplatform bundelt content van verschillende netwerken op één platform. Denk hierbij aan Warner Bros, HBO, Cartoon Network en DC. Hierbij zitten ook eigen producties die gemaakt worden. Bekende films en series die je via HBO Max kunt kijken zijn Game of Thrones, Sex and the City, Friends, The Leftovers, Succession, The Hangover, The Sopranos, Dunkirk en Raised by Wolves.

Kies je voor HBO Max, dan zijn er twee abonnementen waar je uit kunt kiezen. Wat je ook kiest, sluit je voor 31 maart 2022 een abonnement af, dan profiteer je van 50 procent korting op de maandprijs, voor altijd, zolang je lid blijft. Met HBO Max Basic betaal je 5,99 euro per maand en krijg je de videokwaliteit in 720p HD. Je kunt op maximaal één apparaat tegelijk streamen en voor downloads geldt een maximum aantal van 5. Het Standaard-abonnement geeft je de 1080p kwaliteit en 4K UHD bij geselecteerde titel. Verder kun je op maximaal drie apparaten tegelijkertijd streamen en geldt er een maximum aantal van 30 downloads. Het Standaard abonnement heeft een prijs van 7,99 euro per maand.

HBO Max is te gebruiken op televisies van onder andere LG en Samsung; maar natuurlijk ook als app op je smartphone, tablet, computer, Mac, PlayStation, Xbox of ander geschikt apparaat. Daarbij is er ondersteuning voor de Chromecast zodat je vanaf je smartphone content kunt casten naar je televisie.