We hebben weer een ronde gemaakt langs de streamingsdiensten. Dit is welke series en films je in week 10 van 2022 nieuw op Netflix, Disney+ en Pathé Thuis kunt vinden.

Netflix

Byron Baes (seizoen 1)

Australische influencers trekken massaal naar Byron Bay vanwege de warme, strandachtige schoonheid en de coole, creatieve vibe. Volg deze vrienden terwijl ze onderhandelen over leven en liefde.

The Andy Warhol Diaries (seizoen 1)

Nadat hij in 1968 wordt neergeschoten, begint Andy Warhol zijn leven en gevoelens te documenteren. Deze dagboeken, en deze serie, onthullen de geheimen achter zijn persoonlijkheid.

The Last Kingdom (seizoen 5)

Een show van heldendaden en epische veldslagen met een thematische diepgang die politiek, religie, oorlogsvoering, moed, liefde, loyaliteit en onze universele zoektocht naar identiteit omarmt. Door echte historische figuren en gebeurtenissen te combineren met fictieve personages, is het het verhaal van hoe een volk zijn krachten bundelde onder één van de meest iconische koningen uit de geschiedenis om hun land voor zichzelf terug te veroveren en een plaats op te bouwen die zij thuis noemen.

Formula 1: Drive to Survive (seizoen 4)

Maak je klaar voor een nieuw snel seizoen van Drive to Survive! Coureurs, managers en teameigenaren leven het snelle leven – zowel op als naast het circuit – tijdens een moordend seizoen Formule 1-racen.

Disney+

Turning Red

De dertienjarige Mei ervaart de ongemakkelijkheid van het tiener-zijn met een twist – als ze te opgewonden raakt, verandert ze in een gigantische rode panda.

Pathé Thuis

The Matrix: Resurrections

Neo’s leven, geplaagd door vreemde herinneringen, neemt een onverwachte wending als hij zich terugvindt in de Matrix.

Ghostbusters: Afterlife

Wanneer een alleenstaande moeder en haar twee kinderen in een klein stadje aankomen, ontdekken ze hun connectie met de originele Ghostbusters en de geheime erfenis die hun grootvader achterliet.