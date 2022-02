Een nieuw overzicht vol met series en films! Dit vind je komende week 9 van 2022 nieuw op Netflix, Disney+ en Pathé Thuis.

Netflix

My Wonderful Life

Een zorgzame dochter, een relaxte moeder, een populaire lerares, een top echtgenote, Joanna is een uitblinkster in elk van deze rollen. Maar in geen enkele voelt ze zich zichzelf. Daarom leidt ze een dubbelleven. Ze heeft een geheim dat ze met niemand deelt.

The Guardians of Justice (seizoen 1)

Wanneer hun schijnbaar onbevreesde leider zichzelf vernietigt, moet een team van gestoorde superhelden het opnemen tegen het etterende kwaad in de wereld – en in henzelf.

The Pirates: The Last Royal Treasure

Het vervolg op 2014’s “The Pirates”, “The Pirates: Goblin Flag” is een actie-avonturenfilm over een zeeslag tussen piraten, bandieten en pioniers die op zoek gaan naar een zeehond die verdween bij een aanval van een walvis vóór de stichting van de Joseon Dynastie.

Meskina

Een dertigjarige aspirant-kinderboekenschrijfster, die door haar Marokkaans-Nederlandse gemeenschap als “meskina” wordt bestempeld omdat ze nog steeds geen carrière heeft en vrijgezel is, gaat op weg om voor eens en altijd professioneel succes en ware liefde te vinden.

Disney+

West Side Story

Twee jongeren uit rivaliserende bendes uit New York City worden verliefd, maar de spanningen tussen hun respectieve vrienden bouwen zich op tot een tragedie.

Pathé Thuis

Spaceboy

Een begaafde 11-jarige jongen bouwt stiekem een luchtballon met zijn vriendin Emma, om zijn vader te bewijzen dat alles in het leven mogelijk is.

Aline

Voor Aline Dieu is niets ter wereld belangrijker dan muziek, familie en liefde. Haar krachtige en emotionele stem boeit iedereen die haar hoort, ook de succesvolle manager Guy-Claude Kamar, die alles in het werk wil stellen om van haar een ster te maken. Een muziekaal eerbetoon aan Céline Dion.