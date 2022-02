Sim-only aanbiedingen februari 2022: dit zijn de beste deals

We hebben weer een mooi overzicht voor je met de beste sim-only aanbiedingen van deze maand. Wat zijn de beste deals van februari? Die zetten we op een rijtje.

Sim-only aanbiedingen van februari

Iedere maand lichten we de beste sim-only abonnementen voor je uit op DroidApp. Dat is deze maand niet anders, elke provider heeft wel een voordeeltje of aanbieding, maar lang niet allemaal zijn ze even interessant. Dit zijn de beste sim-only aanbiedingen van februari 2022.

Belsimpel / 50+ Mobiel

Bij Belsimpel vind je een interessante aanbieding van provider 50+ Mobiel, een provider die voor iedereen beschikbaar is en gebruik maakt van het Vodafone-netwerk. Je krijgt 150 minuten, 150 sms’jes en 5000MB aan data voor 8,00 euro per maand. De eerste 6 maanden betaal je slechts 4,00 euro per maand.

Deze aanbieding is verkrijgbaar bij Belsimpel

Simpel

Simpel is een gunstig geprijsde provider en stunt ook in februari met een mooie aanbieding. We zien hier bijvoorbeeld de bundel met 10GB internet en onbeperkt bellen voor slechts 10,00 euro per maand. Heb je genoeg aan minder, dan is er de bundel met 6GB en 250 minuten voor 7,50 euro per maand. Ook is er nog keuze uit kleinere bundels. Simpel maakt gebruik van het T-Mobile netwerk.

Deze aanbieding is te koop bij Simpel

Youfone

Ook Youfone stunt deze maand. Je maakt gebruik van het KPN-netwerk en krijgt, welk abonnement je ook kiest, de eerste 6 maanden voor 5,00 euro per maand. De bundel met 200 belminuten en 10GB aan internet kost je bij Youfone slechts 10,00 euro per maand.

De aanbieding kun je vinden bij Youfone

Alle providers en aanbieders

Hieronder hebben we een overzicht van alle providers en aanbieders, waar je terecht kunt voor een sim-only abonnement. Zo zie je direct waar je eventueel nog gunstig terecht kunt.