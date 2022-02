De 6 beste apps van januari 2022 (+ het belangrijkste nieuws)

De eerste maand van het jaar 2022 voelt toch altijd een stuk langer dan andere maanden. Tijd om de balans op te maken; dit is het belangrijkste nieuws en de beste apps van januari 2022.

Android in januari

We luiden de maand februari in, maar eerst blikken we terug op de eerste maand van het nieuwe jaar. Januari was een maand waarin we nieuwe smartphones zagen; denk aan de Samsung Galaxy S21 FE en Emporia presenteert de EmporiaTablet, een tablet speciaal voor ouderen. Voor diverse toestellen verscheen de update naar Android 12.

OnePlus toonde de nieuwe OnePlus 10 Pro, de enige smartphone uit de 10-serie tot nu toe. Motorola toonde een toffe gadget uit voor Android Auto en Google kwam met nieuwe functies voor Wear OS. Begin deze maand kwam het nieuws naar buiten dat Nokia je misschien laat betalen voor extra updates.

Motorola kondigde de Moto G41 en Moto G71 aan voor Nederland, Huawei presenteerde twee nieuwe smartwatches; waaronder de Huawei Watch GT 3. Verder was er veel nieuws over de Galaxy S22-serie, welke deze maand verwacht wordt.

KPN won als beste netwerk van Nederland en ook kwam de provider met iets nieuws; Ecosim. De Duitse cybersecuritywaakhond laat weten dat er geen censuur is aangetroffen in smartphones van Xiaomi. Google gaat de verbeteringen in Google Play-updates specificeren en deze maand begonnen we massaal met het spelen van Wordle.

Review en tips

Op DroidApp verschenen ook weer enkele testen. Tevens hebben we tips en achtergrondartikelen gedeeld. Die zetten we hieronder op een rijtje.

Tips

Vergeten

Onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’ gaat in 2022 ook gewoon door. Deze maand bespraken we de volgende modellen;

Beste apps

Hieronder hebben we de beste apps van de maand januari voor je op een rijtje gezet. De applicaties staan in willekeurige volgorde en hebben we in januari gepubliceerd.

KNMI

Een update voor de KNMI app was hard nodig, en die is in januari verschenen. In versie 4.2.1 van de nieuwe KNMI app zien we een compleet fris ontwerp, welke gelijk is getrokken met de Belgische KMI app. Radarbeelden voor de toekomst zijn verdwenen, maar nieuw is de navigatiebalk en prettigere bediening. Daarnaast wordt de neerslagverwachting voortaan in millimeters aangegeven in plaats van enkel de percentages. Alle nieuwe bevindingen lees je in het artikel over de nieuwe KNMI app, want er is nog veel meer over te melden.

Reflectly

We bespraken deze maand de app Reflectly. Een applicatie die je op een andere manier een dagboek bij laat houden. Je deelt je gevoel, je tekst over de dag en je krijgt ook een dagelijkse motivatie. Reflectly geeft je ook dagelijks een reflectie voor jezelf, zoals ‘Wat is de beste dag in je leven tot nu toe’. Een fijne dagboek-app die je bewuster maakt.

Albert Heijn Overblijvers

In verschillende vestigingen van supermarktketen Albert Heijn kun je terecht voor Overblijvers. Dit is een alternatief voor Too Good To Go waarbij je tegen gereduceerd tarief een tas met producten kunt kopen die tegen de houdbaarheidsdatum staan. Hiervoor gebruik je de Albert Heijn Overblijvers app. Op deze manier help je voedselverspilling tegen te gaan.

Bitvavo

Een update verscheen ook voor crypto-app Bitvavo. In Bitvavo 2.0 is er een compleet nieuw design te vinden, waarbij je direct zicht hebt op je portemonnee. Je kunt navigeren via de navigatiebalk en ook zijn er meer tools en functies toegevoegd. Achter de schermen wordt volgens de Nederlandse crypto-dienst gewerkt aan nog meer verbeteringen. Je kunt je via deze link aanmelden voor Bitvavo, waarbij je over de eerste 1000 euro geen handelingskosten hoeft te betalen.

Gmail

De mail-app van Google, Gmail is ook verbeterd met handige verbeteringen. Deze hebben betrekking op de zoekfunctie. De nieuwe Gmail zoekfunctie is vanaf nu beschikbaar voor iedereen, waar deze eerder alleen in Workspace en G Suite beschikbaar was. Je kunt nu veel gerichter zoeken op bijvoorbeeld bijlage, datum, ongelezen, verzender, ontvanger en meer.

Truckmeister

De makers van Flitsmeister hebben op de laatste dag van de maand nog een speciale app uitgebracht voor de vrachtwagenchauffeur. Het is Truckmeister, waarbij alle opties die we kennen uit Flitsmeister zijn geoptimaliseerd voor op de vrachtwagen. Daarbij kunnen ritten gedeeld worden met de opdrachtgever en zijn er nog verschillende andere mogelijkheden.

Leestips

We willen je graag ook nog even onze mooie december-content delen. Denk aan de onderstaande artikelen;

Bonustip: DroidApp App

Natuurlijk mag de DroidApp app niet ontbreken op je smartphone. Onze gratis app houd je direct op de hoogte van het belangrijkste nieuws. In de applicatie raadpleeg je ook snel de specificaties van smartphones en zie je de actuele prijzen van de verschillende toestellen.