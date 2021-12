De 5 meest onmisbare apps van 2021 volgens Anton

Ieder jaar delen de schrijvers van DroidApp hun meest onmisbare apps van het afgelopen jaar. Welke applicaties hebben we het vaakst gebruikt in 2021? Dit zijn de onmisbare apps van 2021 volgens Anton.

Onmisbare Android-apps van Anton

144. Dat is het aantal applicaties dat ik op mijn smartphone heb staan. Uiteraard gebruik ik ze niet allemaal iedere dag. Sterker nog: het leeuwendeel open ik slechts één of twee keer per maand, en sommige zelfs maar eens per jaar. Toch heb ik een aantal applicaties die ik regelmatig raadpleeg, om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen of een filmpje te kijken. Dit zijn mijn favoriete apps van 2021, in alfabetische volgorde.

BLOX

Misschien rijkelijk laat, maar dit jaar heb ik m’n eerste crypto’s gekocht. Om Bitcoin, Ethereum en andere cryptomunten te kopen, gebruik ik het tradingplatform BLOX. De app is ontwikkeld in Nederland en is bijzonder eenvoudig in gebruik. Je stort een bedrag in de digitale kluis, selecteert de cryptomunt die je wilt kopen en geeft het bedrag op dat je wilt investeren. Wil je er weer van af? Dan hoef je alleen op de blauwe Verkoop-knop te drukken. Voor iedere transactie betaal je een kleine commissie.

Ik vind het superleuk om in real-time de ups-and-downs van crypto’s te volgen. Regelmatig kijk ik naar de koersontwikkeling van mijn portfolio. Dat kan tot maximaal één jaar terug in de tijd. Al met al houd ik wel van een avontuurtje en kijk ik een paar keer per dag of ik een plusje of minnetje te pakken heb. Een waarschuwing vooraf: mocht je overwegen om ook cryptomunten te kopen, besef dat je (een deel van) je inleg kunt kwijtraken. Zie ook het artikel met de beste crypto-apps.

Bol.com

Ik heb geen gat in mijn hand, maar ik ben verzot op online shoppen. Met de app van Bol.com bestel ik in een handomdraai het nieuwste speelgoed, boeken, elektronica, schoenen of een van de duizenden andere producten. Van diverse dingen houd ik de prijsontwikkeling het hele jaar door nauwlettend in de gaten. Als ik een mooie aanbieding zie, dan gaat het product regelrecht mijn winkelwagentje in. En dankzij Mijn Select (tien euro per jaar) bespaar ik niet alleen flink op de verzendkosten, maar spaar ik tegelijkertijd punten voor leuke kortingen. Als ik iets nieuws zoek, dan kijk ik altijd eerst in de app van Bol.com.

Brave

Verreweg de meeste Android-gebruikers surfen op internet met Chrome, de webbrowserapplicatie van Google. Tegelijkertijd lever je hierdoor een groot deel van je privacy in. Als je liever niet je surfgedrag met Google deelt, dan is Brave een goed alternatief.

Deze webbrowser heeft een ingebouwde adblocker, waardoor je niet constant wordt gestoord en lastiggevallen door advertenties. Ook blokkeert hij automatisch cookies en cross-site trackers en voorkomt hij dat apps informatie verzamelen over je hardware en instellingen. Dit laatste wordt ook wel browser en device fingerprinting genoemd. Tot slot worden je IP-adres en andere persoonlijke gegevens niet verzameld en doorverkocht aan advertentienetwerken. Je mag en kunt gerust DroidApp op de whitelist zetten ;-).

Google TV

Netflix, Disney+, Amazon Prime: vandaag de dag zijn er meer dan genoeg VOD-diensten waar je je op kunt abonneren. Hoe vaak komt het echter voor dat een bepaalde film niet op een van deze streamingdiensten is te vinden? In dat geval maak ik gebruik van Google TV, dat tot voor kort Google Play heette. Dan huur ik voor een paar euro een film, of koop ik hem zodat ik hem vaker kan bekijken.

Een gehuurde of gekochte film bekijken kan rechtstreeks vanuit de app. Je kunt er tevens voor kiezen om je aankoop op het grote scherm te bekijken. Daarvoor open je je YouTube-account die aan Google TV is gekoppeld, gaat naar het tabblad ‘Je films’ en selecteert de film die je op je tablet of smart tv wil bekijken. Nu heb je alleen nog een hapje, een natje en goed gezelschap nodig.

Mi Fit

Te veel en te lang zitten is niet voor je gezondheid. Zitten wordt niet voor niets ook wel het nieuwe roken genoemd. Regelmatig bewegen is dan ook cruciaal. Om die reden zet ik dagelijks tussen de tien- en vijftienduizend stappen. Om het aantal stappen bij te houden, gebruik ik de Xiaomi Mi Band 6, een smart band die tussen de drie en vier tientjes kost.

Om de Xiaomi Mi Band 6 optimaal te gebruiken, moet je de Mi Fit app downloaden in de Google Play Store. De app registreert niet alleen het aantal stappen, maar houdt deze gegevens over langere tijd bij. Ook het aantal calorieën dat je verbrandt, de afstand die je aflegt en de hoeveelheid brandstof die je bespaart worden in handige en overzichtelijke statistieken verwerkt. Een functie die ik persoonlijk erg handig vind, is dat je na een uur automatisch een seintje krijgt dat je te lang stilzit.

De Xiaomi Mi Band 6 kan met de ingebouwde sensoren je hartslag, stressniveau, zuurstofsaturatie in het bloed, ademhaling en slaapritme monitoren. En vanzelfsprekend kun je hem ook gebruiken om andere sportieve activiteiten te registreren. De Mi Band 6 heeft tientallen profielen, variërend van hardlopen tot boksen en van yoga tot basketballen. Al je behaalde prestaties vind je terug in de Mi Fit app.