Google TV app uitgebracht voor Android: dit kun je ermee

Als vervanger voor Google Play Films is er door Google een update voor de app uitgebracht. Het is de app die je nu herkent aan de naam ‘Google TV’. Duidelijk is dat er het één en ander is gewijzigd na de installatie van de applicatie.

Google TV app uitgebracht

Google TV (voorheen Google Play Films), dat is de app-titel van de applicatie die nu dus een nieuwe naam heeft gekregen. Hiermee is de applicatie van Google Play Movies, met het kenmerkende rode icoontje, verleden tijd. Hier kon je terecht voor het downloaden of huren van een film. Om gebruikers met één druk op de knop toegang te geven tot entertainment, heeft Google de Google TV app uitgebracht. Hierin wordt het Google Play Films toegevoegd.

Bij het openen van de Google TV app krijg je een overzicht met films en series op de verschillende netwerken. Denk aan een serie op Disney+ en een spannende film op Prime Video. Je krijgt tips voor films en series in uiteenlopende categorieën. Klik je op een film of serie, dan kun je je direct abonneren op de streamingdienst, kiezen om hem toe te voegen aan je kijklijst, aangeven dat je hem hebt gekeken, maar ook liken of disliken. Ook het bekijken van informatie en de trailer behoort tot de mogelijkheden.

Onderin beeld kun je in de navigatiebalk kiezen voor ‘Winkelen’. Hier zie je onder andere het aanbod van Google zelf, samen met (indien aanwezig) de beoordelingen voor een film. In de bibliotheek zie je de eigen gekochte content en ook kun je terecht in de kijklijst voor films en series die je op een later moment wilt bekijken.

De nieuwe Google TV app kun je downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.