Nieuw op Netflix, Amazon en Disney+ de komende week (week 49 – 2021)

We maken een nieuw rondje langs Netflix, Disney en Amazon Prime met een aantal nieuwe kersttitels! Dit vind je nieuw op de streamingsdiensten in week 49 van 2021.

Netflix

The Claus Family 2

Jules Claus heeft Kerstmis volledig omarmd en zijn toekomst als Kerstman is verzekerd. Samen met zijn grootvader Noël zijn ze op weg om de beste kerst ooit voor te bereiden. Met Kerstmis voor de deur loopt alles op rolletjes, totdat Jules een brief krijgt met een wel heel ongewone wens.

Thoroughbreds

Jeugdvriendinnen Lily en Amanda komen weer bij elkaar in de buitenwijken van Connecticut nadat ze jaren uit elkaar zijn gegroeid. Hoewel ze aanvankelijk volledig tegenover elkaar lijken te staan, krijgen ze een band door Lily’s minachting voor haar onderdrukkende stiefvader, Mark, en naarmate hun vriendschap groeit, beginnen ze elkaars meest destructieve neigingen naar boven te halen.

How to Ruin Christmas: The Wedding (seizoen 2)

Als Tumi Sello zich met tegenzin bij haar disfunctionele familie voegt voor de eerste kerstvakantie in jaren, is dat niet de vrolijke terugkeer van de verloren dochter waar iedereen op hoopte. Ze slaagt erin om het kersthuwelijk van haar jongere zus te verpesten nog voor het plaatsvindt, en spendeert de volgende 6 dagen verwoed om alles weer op de rails te krijgen.

Disney+

Christmas Again

Voorzichtig met wat je wenst! Het is Kerstmis… alweer?! In Christmas Again speelt Scarlett Estevez de rol van Rowena, een levenslustige 11-jarige die hoopt meer pit te geven aan haar kerstvieringen!

Amazon Prime Video

Encounter

Een marinier gaat op een reddingsmissie om zijn twee jonge zoons te redden van een onmenselijke dreiging. Terwijl hun reis hen in steeds gevaarlijker richtingen voert, zullen de jongens hun kindertijd achter zich moeten laten.