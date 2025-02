Streaminggids februari 2025: nieuw op Videoland, Netflix en meer

We delen vandaag een nieuw overzicht met je, met de nieuwe streamingtitels op de verschillende streamingdiensten. De nieuwe titels op bijvoorbeeld Netflix, Videoland en andere platformen, lees je in de Streaminggids van februari.

Streamingtips voor februari

Iedere maand delen we op DroidApp een overzicht met de nieuwe titels op de verschillende streamingdiensten. Dat doen we ook deze maand, met de nieuwe titels van februari. De nieuwe titels van februari zetten we op een rij in onze DroidApp Streaminggids.

Netflix

Op Netflix kun je vanaf deze maand genieten van Sintonia, Surviving Black Hawk Down, Pokémon Horizons – seizoen 2 en het achtste seizoen van Love is Blind. De nieuwe titels zetten we hieronder voor je neer.

Videoland

Bij het Nederlandse streamingplatform Videoland kun je ook nieuwe titels tegenkomen in februari. Onder andere René van Meurs met zijn show ‘Hunkert’ staat nu op het platform. Vanaf 4 februari vind je een documentaire online met ‘Hoe supermarkten ons verleiden’. Op die dag staat ook de Winter Vol Liefde reünie online en begint op 10 februari ‘Kopen of Slopen’. Op 28 februari komt Married at First Sight Australia online met het twaalfde seizoen. Verder komt ‘The Hunger Games’ online, maar er is meer. Dat vind je hieronder.

Disney+

De streamingdienst van Disney, Disney+ voegt ook nieuwe titels toe. Het zesde seizoen van de serie The Kardashians is online te vinden vanaf 6 februari. De nieuwe Pixar-serie Win or Lose wordt 19 februari toegevoegd en twee dagen later komt de serie A Thousand Blows online.

Pathé Thuis

Pathé Thuis voegt de films Azrael, Small Things Like These en Wicked toe aan het platform. Vooral Wicked is onder een grote groep populair. De datum waarop deze online is te vinden, is 5 februari. Wel gaat het hier om een Premium-titel. Andere nieuwe titels zijn Soundtrack to a Coup d’Etat, Kneecap, Papillon en Anora.

Amazon Prime Video

Bij Amazon Prime Video kun je genieten van het derde seizoen van de serie Reacher. De films Absolution en My Fault: London komen eveneens naar het videoplatform van Amazon. Verder komt 10 Lives, Canary Black en Newtopia naar Prime Video. Dit net als het derde seizoen van Invincible.