Streaminggids januari 2025: nieuw op Videoland, Netflix en meer

De afgelopen maand was het qua weer ideaal om binnen, onderuitgezakt op de bank te zitten, kijkend naar een serie of film. De eerste dagen van januari zullen in ieder geval niet veel zonniger beginnen. Mooi tijd om te streamen. Wat zijn de nieuwe films en series van januari 2025?

Nieuw in januari

Het nieuwe jaar lekker relaxt starten met een goede serie of film? De verschillende streamingdiensten voegen in januari 2025 weer genoeg nieuwe content toe. Wat is er nieuw op Videoland, Netflix en andere diensten? DroidApp zet het op een rijtje in de nieuwe DroidApp Streaminggids van januari 2025.

Netflix

Er is ook in januari weer een groot aanbod van nieuwe titels. We lichten er hiervan enkele uit. Vanaf vandaag kun je terecht voor ‘Missing You’ en ‘Don’t Die: The Man Who Wants To Live Forever’. Er komen ook nieuwe afleveringen van Love Is Blind: Germany en 8 januari staat het zesde seizoen klaar van I Am A Killer. WWE wordt ook deze maand toegevoegd aan Netflix. Het tweede seizoen van Knokke Off is vanaf 31 januari te streamen.

Videoland

Ook bij Videoland wordt het aanbod flink uitgebreid in januari. Denk aan de film ‘Call Me By Your Name’, ‘Groundhog Day’ of ‘Knives Out’. De nieuwe serie ‘Safe Harbor’ wordt ook toegevoegd, en wel vanaf 10 januari. Er komen ook nieuwe programma’s op Videoland zoals de Winterspecial van Ter Land Ter Zee en In De Lucht, Ranking The Stars en natuurlijk Winter Vol Liefde dat vanaf 6 januari begint. Op 17 januari kun je op Videoland het volledige concert van ‘De vrienden van Amstel Live 2025’ kijken. Op 31 januari komt ‘Beatrix’ naar Videoland.

Disney+

Bij Disney+ kun je in januari je vergapen aan nieuwe films en series. Het eerste seizoen van Unmasked is vanaf 15 januari online te vinden. De film ‘Nightbitch’ is er vanaf 24 januari en ook het tweede seizoen van de serie ‘Goosebumps: The Vanishing’ is vanaf 10 januari te streamen op Disney+. Maar er zijn meer nieuwe titels op het platform te vinden. Denk aan de eerste seizoenen van High Potential, Paradise en Your Friendly Neighborhood Spider-Man.

Pathé

Pathé Thuis heeft de films Gladiator II, Conclave en Armor voor je klaargezet deze maand. Andere nieuwe titels zijn bijvoorbeeld Witte Flits, The Wrestler, Victor Vleermuis en All Shall Be Well.

Amazon Prime Video

Op streamingdienst Amazon Prime Video vind je de nieuwe film Unstoppable vanaf 16 januari terug. Een dag later is er het derde seizoen van LOL: Last One Laughing Nederland. Op 30 januari komt de film You’re Cordially Invited op Amazon Prime Video te staan. Ook titels als ‘Are You Smarter Than A Celebrity’ komt op de dienst te staan, net als Beast Games en het derde seizoen van Harlem.

HBO Max

HBO Max voegt het eerste seizoen van de serie The Pitt toe op 10 januari. Zes dagen later is er de serie An Update On Our Family en op de laatste dag van januari komt The Eastern Gate online. Films die in januari toegevoegd worden aan HBO Max zijn Sons of Ecstasy, Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This? en C.B. Strike: The Ink Black Heart.

Naar welke titel kijk jij het meest uit?