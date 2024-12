Streaminggids december 2024: nieuw op Videoland, Netflix en meer

De maand december is begonnen. Dat betekent weer nieuwe titels op de streamingdiensten. Uiteraard met de nodige nieuwe kersttitels. Maar er is meer! Wat er nieuw is op Videoland, Netflix en meer, vertellen we je in deze december editie van de Streaminggids.

Nieuw in december

Met de kortere decemberdagen, zetten we op een rijtje welke nieuwe titels er toegevoegd worden aan de streamingdiensten. We zien namelijk een hoop nieuwe series en films op de videodiensten. Die zetten we op een rijtje in de Streaminggids van december 2024. Voor welke titel ga jij klaarzitten?

Netflix

Naast de kerstseries en films, vind je op je Netflix ook andere nieuwe titels. Denk aan het tweede seizoen van Squid Game, seizoen 6 van Virgin River, seizoen 9 van Queer Eye en nieuwe registraties van Avicii.

Videoland

Bij Videoland worden er iedere week meerdere nieuwe kerstfilms toegevoegd aan het assortiment. Zo kun je de komende decembermaand wel goed doorkomen. Ook de All You Need Is Love kerstspecial vind je terug op Videoland. Net als De Bevers die kerst vieren in Ahoy, en vanaf 28 december de Comedy Tour van Arjan Lubach.

Disney+

Bij Disney+ komt de nieuwe film ‘Never Too Late’ met Elton John online. Deze geeft een terugblik op het leven van de zanger. De titel komt 13 december online. Nieuw is verder de serie Dream Productions, dat een tip is voor fans van Pixar. Star Wars: Skeleton Crew komt online op 3 december.

Amazon Prime Video

Gebruik je Amazon Prime Video dan kun je ook je lol op. Het platform breidt uit met Dames in de Dop, ‘Dit is geen Kerstfilm’ en ‘De Tatta’s’. Er komen ook nog enkele andere kersttitels online.