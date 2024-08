Streaminggids augustus 2024: nieuw op Videoland, Netflix en meer

Met het zomerse weer zit je misschien liever buiten dan achter de televisie. Toch worden ook deze maand nieuwe titels toegevoegd aan Netflix, Videoland en andere streamingdiensten. We zetten ze voor je op een rij!

Nieuw op de streamingdiensten

Op televisie kun je je voorlopig vermaken met de Olympische Spelen, maar er is meer te zien op het grote scherm. Diverse videodiensten voegen nieuwe content toe. DroidApp zet in deze Streaminggids op een rij, welke titels worden toegevoegd.

Netflix

Allereerst Netflix. Verschillende grotere titels komen deze maand online. Netflix voegt op 15 augustus het vierde seizoen van Emily in Paris toe. Daarbij kunnen we verschillende delen van Rebel Moon verwachten, en de serie Lost. Een overzicht vind je hieronder.

Videoland

Bij Videoland verschijnen eveneens nieuwe titels online. Op 30 augustus komt nieuwe cabaret op Videoland. Dit is Philippe Geubels: Geubels gaat in bad. Het derde seizoen van De Roelvinkjes is er vanaf 5 augustus, Ontvoerd vanaf 26/8 en seizoen 4 van Ewout op 28/8. Drie dagen later, op de laatste dag van augustus, kun je genieten van Te Land, Ter Zee en In De Lucht. De nieuwe films zetten we hieronder op een rijtje.

Titel Beschikbaar vanaf Inglourious Basterds 1/8/2024 Mama is Boos! 1/8/2024 Safe House 1/8/2024 The Kingdom 1/8/2024 Three Generations 1/8/2024 Bullet Proof 5/8/2024 One Night in Miami 5/8/2024 Maneater 5/8/2024 A Family Man 5/8/2024 Hercules 5/8/2024 Creed 9/8/2024 Creed II 9/8/2024 Rocky 9/8/2024 Rocky Balboa 9/8/2024 Rocky II 9/8/2024 Rocky III 9/8/2024 Rocky IV 9/8/2024 Rocky V 9/8/2024 Black Lotus 12/8/2024 The Farewell 19/8/2024 The Infiltrator 19/8/2024 Mocro Maffia: Taxi 23/8/2024 Backtrace 26/8/2024 Suburbicon 26/8/2024 Summit Fever 26/8/2024

Disney+

Op Disney Plus zijn eveneens nieuwe titels te verwachten in augustus. Vanaf nu vind je de film Kingdom of the Planet of the Apes terug, net als het vierde seizoen van Only Murders in the Building, dat vanaf 27 augustus online staat. Het eerste seizoen van ‘Are You Sure?!’ is vanaf 8 augustus online te vinden.



Amazon Prime Video

Gebruikers van Amazon Prime Video kunnen vanaf 29 augustus het tweede seizoen van ‘The Lord of the Ring: The Rings of Power’ bingewatchen. Vanaf 15 augustus staat de film ‘Jackpot!’ online op de videodienst, Fboy Island vind je eveneens terug op Amazon Prime Video, en Batman: Caped Crusader staat ook klaar om te kijken.

Benieuwd wat er vorige maand is toegevoegd? Bekijk de DroidApp Streaminggids van juli.