De beste apps van juli 2024 (en het belangrijkste nieuws)

De maand juli ligt achter ons. Het is tijd om de balans op te maken, waarbij we kijken naar het belangrijkste nieuws en natuurlijk de beste apps van de maand juli.

Android in juli

De maand juli was een maand met wat minder nieuws zou je denken, de vakantie is begonnen en velen gaan op reis. Toch was er nog aardig wat te melden deze maand. De nieuwe One UI 7 skin van Samsung kwam meermaals in het nieuws. Het wordt een grootse update van de interface die over Android 15 komt te liggen. Ook de Pixel 9-serie en andere toestellen kwamen online vaak voorbij.

Samsung bracht haar eerder aangekondigde producten uit in Nederland. Dit zijn de Galaxy Z Fold 6/Flip 6, de Galaxy Ring, Watch 7 en Ultra en de Buds 3-serie. DroidApp was aanwezig in Milaan, waar onder de warme Italiaanse zon de nieuwe producten van OnePlus werden gepresenteerd. Natuurlijk was hier de Nord 4, maar ook de Nord Buds 3 Pro en de Pad 2. De nieuwe Nord 4 komt met zes jaar updates.

Telecomprovider Simyo stopt met het Dubbele Data voordeel als je thuis KPN hebt. Voor Google Maps kwam een vernieuwde interface in de Android-app beschikbaar en WhatsApp krijgt een handige Favorieten-functie. CMF, het dochtermerk van Nothing kondigde haar nieuwe Phone 1 aan, met opvallende schroef. Het bedrijf zelf presenteerde de Nothing Phone (2a) Plus. HMD, bekend van Nokia, komt met de Skyline.

Verder verscheen onze uitgebreide Samsung Galaxy A55 review. Je bent ook helemaal voorbereid op de vakantie met onze beste vakantie-apps van 2024. Wil je niets missen van de Spelen, dan vind je hier ons overzicht met de Olympische Spelen apps.

Vergeten

Beste apps

De beste apps van de maand juli hebben we hieronder voor je op een rij gezet. Dit doen we in willekeurige volgorde.

PowerGoodies

De app PowerGoodies is er voor de EV-rijder. De applicatie moet helpen met milieuvriendelijk laden. Je krijgt punten als je je auto oplaadt buiten de piekmomenten, of op andere momenten van de dag, waarop er meer overschot is van stroom. Deze punten kun je besteden bij veel bekende (web-) winkels. Wil je meer uit je elektrische auto halen, bekijk dan ook ons overzicht met EV apps.

Airalo

Ga je op vakantie? Met Airalo maak je een eSIM aan voor tijdens het reizen. Handig als je niet uitkomt met je eigen bundel/abonnement, of bijvoorbeeld naar landen buiten Europa gaat. Voor 4,5 dollar maak je met de Airalo app bijvoorbeeld een eSIM aan voor 1GB data in de Verenigde Staten. Niet alleen voor data is de app handig, ook voor belminuten kun je de app gebruiken.

PlugShare

Een andere applicatie die de elektrische rijder kan helpen, is PlugShare. Met deze app vind je direct de laadpalen in de buurt. Maar dat niet alleen. Je ziet ook de reviews en andere beoordelingen over een laadpaal. Handig om vooraf te checken om te weten of een laadpunt buiten werking is, of dat er andere aandachtspunten zijn. Tevens kun je filteren op laadpalen die relevant zijn voor jouw auto.

Bonustip: DroidApp App

Met onze DroidApp App blijf je op de hoogte van het belangrijkste nieuws rondom smartphones, Android en providers, en heb je toegang tot de toesteldatabase. Maar er is nog veel meer!