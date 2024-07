PlugShare app: deel reviews over laadpalen met gebruikers

Niets vervelender dan een laadpaal die niet of slecht functioneert, met de PlugShare app ben je daarvan al eerder op de hoogte en kan je jouw laadervaring achterlaten.

PlugShare weet alles over laadpalen

Met de PlugShare applicatie krijg je toegang tot een kaart met laadpalen van tal van verschillende aanbieders zoals Allego, Tesla, IONITY, Fastned en nog veel meer. Via de app zie je ook met welke stekker deze palen zijn uitgerust en met welke snelheid je voertuig maximaal volgeladen kan worden. Daarnaast filter je handig alle palen weg die niet relevant zijn voor jouw voertuig.

De app weet je ook te vertellen of laadpalen nog beschikbaar zijn en tegen welk tarief je je EV weer vol kunt laden. Heb je een nieuwe laadpaal ontdekt dan kan je deze makkelijk toevoegen aan de PlugShare kaart. Ook kan je meldingen achterlaten voor andere gebruikers over de laadpaal, bijvoorbeeld of deze vaak storingen heeft of dat de laadpaal in onderhoud is. Zo weten andere gebruikers direct dat ze een andere laadpaal moeten gaan zoeken. Een leuke gimmick is ook dat je kunt inchecken bij een laadpaal, wat doet denken aan Foursquare, later Swarm, waarbij je incheckt op locaties.

Je kunt geheel gratis een account aanmaken bij PlugShare en de app gebruiken, er zijn wel een aantal in-app aankopen die voornamelijk bedoeld zijn voor het verwijderen van de advertenties. Deze app past perfect in het rijtje van onze apps voor elektrische autobezitters.