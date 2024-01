Samsung slaat handen ineen met Tesla voor samenwerking

Tijdens de CES in Las Vegas heeft Samsung bekend gemaakt dat het samen gaat werken met Tesla. Verschillende diensten van de fabrikant van elektrische auto’s worden geïntegreerd in SmartThings. Dit is het smart home platform van Samsung. Welke mogelijkheden gaan toegevoegd worden?

Samsung gaat samenwerken met Tesla

Tijdens CES 2024 heeft Samsung een nieuwe samenwerking met Tesla aangekondigd, waarbij SmartThings Energy wordt geïntegreerd met verschillende Tesla-producten. Deze integratie is mogelijk door het gebruik van de open API’s van Tesla. Het doel is om de functionaliteit van SmartThings Energy te verbeteren en het gemak voor consumenten te vergroten.

Chanwoo Park, EVP en hoofd van het IoT Development Team van het Device Platform Center bij Samsung, benadrukte dat klanten van Tesla Energy nu zowel via de Tesla-app als via SmartThings Energy de energiestatus van hun huis kunnen beheren. Deze stap wordt gezien als een belangrijke ontwikkeling voor Samsung, die daarmee oplossingen wil bieden die verder gaan dan alleen huishoudelijke apparaten. Eerder kondigde het merk al een samenwerking met Hyundai en Kia aan.

Voor consumenten biedt deze samenwerking verschillende voordelen. SmartThings Energy kan nu verbinding maken met Tesla-producten zoals de Powerwall, Solar Inverter, Wall Connector en EV’s. Hierdoor kan het systeem informatie verstrekken over energieproductie, -opslag en -gebruik.

Daarnaast maakt de integratie het mogelijk voor consumenten om zich beter voor te bereiden op stroomonderbrekingen door SmartThings Energy te koppelen aan de ‘Storm Watch’-functionaliteit van de Tesla-app Powerwall. In situaties van extreme weersomstandigheden, zoals orkanen of zware sneeuwval, kunnen gebruikers via SmartThings op hun Samsung-TV’s en mobiele telefoons waarschuwingen ontvangen. Ook kunnen ze de AI Energy-modus activeren om voor en tijdens een stroomuitval meer back-up energie op te slaan in de Tesla Powerwall.

De integratie van de Tesla API door Samsung maakt deel uit van het Net Zero Home-project, gericht op het mogelijk maken van een duurzamere levensstijl voor iedereen. Bovendien draagt deze samenwerking bij aan een verbeterde gebruikerservaring van SmartThings over verschillende apparaten.

Drew Baglino van Tesla gaf aan verheugd te zijn dat hun producten nu kunnen communiceren met andere slimme apparaten en software in huis. Hij benadrukte de mogelijkheid voor gebruikers om de status van hun stroomnetwerk op meerdere apparaten te bekijken en het energieverbruik slim te beheren. De dienst wordt momenteel ontwikkeld en naar verwachting gelanceerd in het tweede kwartaal van 2024.