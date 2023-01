Philips Hue kan nu ook overweg met Samsung-televisies; zo werkt het

Philips Hue is uitgebreid met een handige toevoeging. Voortaan kunnen de kleuren die getoond worden op een Samsung televisie, overgenomen worden door de slimme lampen van Philips. Eerder werkte dit al met tv’s van Philips zelf.

Philips Hue kan overweg met Samsung tv

Philips Hue is de naam van de slimme verlichting van Philips. De mogelijkheden zijn eindeloos. Zo kun je tal van verschillende stijlen kiezen om de huiskamer (of andere kamer) in een bepaalde sfeer te brengen. Daarnaast kan het platform overweg met televisies met Ambilight, zoals de Philips 55OLED807, die we eerder uitgebreid hebben getest op DroidApp. Ben je in het bezit van een Samsung televisie, dan is er goed nieuws te melden. Philips heeft de mogelijkheid toegevoegd om de Hue-lampen te synchroniseren met je televisie van Samsung.

Middels Philips Hue Sync kun je de lampen synchroniseren met de kleuren die op de televisie te zien zijn. Deze passen zich in realtime aan. Het maakt hierbij niet uit welke content wordt bekeken. Of dit nou een Netflix-film of een programma op een televisiezender is, alles wordt meegenomen in de slimme verlichting van Philips. Om dit geheel werkend te krijgen, dien je gebruik te maken van de Philips Hue Sync TV-app. Deze vervangt de Hue Play synchronisatiebox die werkte via HDMI. Omdat de app het apparaatje vervangt, dien je wel te betalen voor de toepassing. De kosten hiervan zijn 129,99 euro. De applicatie wordt aangeboden via de app store op je Samsung televisie. Voor extra dimensie kun je bijvoorbeeld de Philips Hue lichtstrip aanschaffen en die achter de televisie bevestigen.

Het is niet bekend of er in de toekomst ook andere merken worden toegevoegd voor de Philips Hue-ondersteuning. De ondersteuning voor Samsung-televisies werkt op Samsung-televisies die uit zijn gebracht in de Q60-serie (of hoger, binnenkort ook de Q700-serie) en uit modeljaar 2022 of nieuwer stammen.

Nieuwe lampen

Philips heeft ook een drietal nieuwe producten aangekondigd. Zo is vanaf eind januari een nieuwe buitenlamp beschikbaar, en komt medio maart een nieuwe Hue Tap-dial uit, welke voorzien is van een ronde mount. De eerder aangekondigde Philips Hue Go tafellamp zal eind februari uitgebracht worden.