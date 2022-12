Philips 55OLED807 review: fantastische televisie met Ambilight en Android TV

Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe televisie met volop mogelijkheden, dan kun je veel kanten op. Kies je voor QLED, QNED, OLED of gewoon 4K UHD LCD? Kies je er eentje met Android TV en Ambilight, dan is de kans aanwezig dat je bij de Philips OLED807 uitkomt, en die testen we in deze Philips 55OLED807 review.

Philips OLED807 review

De Philips OLED807-serie werd eerder dit jaar uitgebracht in verschillende formaten. Qua mogelijkheden en specificaties zijn deze nagenoeg gelijk, alleen de grootte is dus anders. Zo zijn er naast de 55OLED807 ook nog de 48OLED807 met een grootte van 48 inch, de 65 inch 65OLED807 en wil je groter, dan is er nog de 77OLED807 met een grootte van 77 inch. In deze review richten we ons op het – waarschijnlijk meest populaire – 55 inch model; de Philips 55OLED807. Voor een nette prijs heb je boordevol mogelijkheden waarmee je de tv-beleving naar een hoger niveau tilt. Dit dankzij Ambilight en Android TV.

Er kan nog een hele zoektocht aan vooraf gaan, om te kijken welke nieuwe televisie je wilt. Elk merk stunt met vele technische termen en namen. Sommigen lijken erg op elkaar, maar kunnen toch een wereld van verschil brengen. Denk aan Samsung QLED, dat lijkt op OLED, maar wil je dat zwart écht zwart is, dan zul je zien dat het niet zo zwart is bij QLED als bij een OLED-scherm. QNED, een term die LG gebruikt, gebruikt meerdere technieken om zo de beste kleuren voor te schotelen. Groot verschil; ook hier wordt backlight gebruikt, wat betekent dat de achtergrond verlicht wordt aan de zijkant, de rijke kleuren zoals bij een OLED-televisie moet je hierdoor missen, dit hebben de QLED-televisies van Samsung ook.

Terug naar de televisie die we hier in de review hebben; de Philips 55OLED807. Hij is van alle gemakken voorzien en biedt je het beste voor een nette prijs. Het gaat hiermee de concurrentie aan met de OLED-serie van LG, die nu op de markt aanwezig zijn met de LG C2-serie. LG en Philips gebruiken dezelfde schermpanelen van TP Vision, al kun je nog veel kanten op wat betreft de instellingen. Daarnaast heeft de Philips verschillende voordelen ten opzichte van de LG; zo is er Ambilight, waar we later in de Philips review op terug komen, en ook is er Android TV, waar LG haar eigen Smart TV-platform gebruikt.

Design en ontwerp

De Philips 55OLED807 is een stijlvolle televisie met een gewicht van 18,3 kilogram. Inclusief de voet komt dit uit op 21,4 kilogram. Het geheel oogt premium met een hele dunne metalen rand en een glanzende, aluminium voet.Na wat kort schroefwerk zit deze stevig bevestigd en staat de televisie stabiel en direct waterpas op zijn voet, al kun je dit nog aanpassen middels de schroefjes. Je kunt de tv ook ophangen aan de muur.

Aan de achterkant zit in het midden de speaker van de televisie. Het geluid van een televisie is standaard altijd iets wat vaak tegenvalt. Ik moet zeggen dat de 70W speakers van deze Philips een nette prestatie leveren, zeker voor zo’n dunne televisie als deze. Er is aardig wat variatie in de balans tussen hoge en lage tonen, en ook kan de bass er nog aardig mee door. Vind je geluid niet het belangrijkste, dan voldoet de OLED807 daar prima in. Als je er meer uit wilt halen, is een soundbar het overwegen waard, maar niet iets dat je direct er al bij zou moeten bestellen.

Philips levert een kap mee waarmee je de poorten af kunt sluiten van de rest. Helaas was het idee leuker dan de uitvoering; bij ons paste met het kabelgebruik de kap er niet meer op. Er zijn vier HDMI-aansluitingen aanwezig, waarvan twee met HDMI 2.1. De twee andere poorten zijn HDMI 2.0. De Philips is ook voorzien van drie USB-poorten. De afwerking is van hoge kwaliteit. Alles voelt degelijk en stevig aan. Aan de achterkant zitten de verschillende lichtjes voor de Ambilight-functie.

De afstandsbediening verdient ook nog wat aparte aandacht. Deze ligt door het gebruik van muirhead-leer lekker in de hand. Hij oogt ook nog eens luxe, en niet te vergeten; de toetsen kunnen oplichten. Hoewel ik vind dat de toetsverlichting alweer relatief snel uitgeschakeld wordt, werkt dit wel prettig als je in het donker de televisie wilt bedienen. De zijkanten van de afstandsbediening zien en voelen wel wat goedkoop aan, maar het doet zijn werk. Blind op de tast toetsen bedienen zal, zeker in het begin, niet lekker verlopen. Daarvoor zitten de toetsen wat dicht op elkaar. Ook is het soms even zoeken naar de juiste toets, maar eenmaal doorgrond, werkt dit prima.

Technieken

De Philips 55OLED807 is een 120Hz televisie, waardoor beelden vloeiender lopen.Dit gaat dus verder dan 100Hz van verschillende concurrerende modellen, al zal het verschil tussen 100 en 120 nauwelijks waarneembaar zijn. Dit zien we gelijk al terug wanneer er voetbal gekeken wordt op het scherm. De bal die in de lucht wordt geschoten gaat veel vloeiender door het beeld op een 100Hz scherm, in vergelijking met een 50Hz scherm, wat je ook veel tegenkomt bij televisies. Ook bij films en zeker bij gamen levert dit de nodige kwaliteitsverbetering op; zeker een meerprijs waard. Voor de gamers is er ook nog gedacht aan G-sync, VRR en Freesync. Uiteraard biedt deze OLED-televisie ook ondersteuning voor verschillende HDR-indelingen zoals HDR10+ en Dolby Vision.

Het OLED-paneel is van het type EX en dit moet zorgen voor een uitstekende scherpte en levendige kleuren. Er wordt gebruik gemaakt van de Philips P5 processor, die ook voorzien is van AI. Beelden worden middels deep learning verwerkt zoals het menselijk brein dat ook moet doen. Verder is er Dolby Vision en Dolby Atmos, is de tv IMAX Enhanced-gecertificeerd en kun je compatibele soundbars en luidsprekers koppelen via DTS Play-Fi.

Beeldkwaliteit

Het belangrijkste van een televisie is natuurlijk de beeldkwaliteit. Hoe zit dat bij deze Philips? Of je nou in de avonduren kijkt, of liever overdag, de beeldkwaliteit is onder alle omstandigheden geweldig te noemen. De kleuren worden heel realistisch en levensecht getoond en komen echt geweldig tot hun recht. Uiteraard is wit echt wit, en zwart echt zwart, zoals je van een OLED-televisie mag verwachten. De OLED807 doet weinig tot niets onder ten opzichte van de (veel) duurdere televisies op dit vlak.

Eigenlijk op alle gebieden is de beeldkwaliteit fantastisch te noemen. Huidskleuren komen erg goed en realistisch tot hun recht op de tv. Ditzelfde geldt voor beelden met veel kleuren, zoals uit de natuur. Het is allemaal geen probleem voor de Philips. Dankzij de lichtsensor kan ook de helderheid aangepast worden aan de omgeving.

Je kunt de verschillende instellingen voor de beeldkwaliteit helemaal aanpassen naar eigen wens. Daar moet je wel even voor in het menu spitten. Het menu met de instellingen is namelijk bij deze Philips niet altijd even gebruiksvriendelijk. Heb je het eenmaal door, dan is er echter prima mee te werken. Daarnaast is het spitten door de instellingen zeker de moeite waard, omdat we hiermee duidelijke verschillen merken na wat aanpassingen, in positieve zin. Tevens is de kijkhoek goed van de 55OLED807, en dankzij de draaibare voet kun je hem ook nog draaien.

Ambilight

De toevoeging van Ambilight verdient een eigen hoofdstuk. Philips is namelijk nog steeds de enige fabrikant die dit gebruikt in de televisies. Niet vreemd, aangezien het nog steeds als enige hier patent op heeft, en dit blijft de komende jaren nog wel even zo. De Philips 55OLED807 heeft Ambilight 4, wat betekent dat het aan alle vier de kanten oplicht, dus ook onderaan. Ik vind het persoonlijk echt een verrijking bij het kijken van televisie. Ik hoorde van verkopers dat je het echt mist, als je naar een andere tv kijkt, en daar zit een kern van waarheid in. Het geeft een extra dimensie aan het televisiekijken en laat het beeld misschien ook wel wat groter ogen.

Ik had eerder een LG-televisie, dus geen ervaring met Philips. Ik ging er dus vrij blanco in. Maar Ambilight is echt heel tof. Het ‘projecteert’ de kleuren die je op het scherm ziet, op de muur en doet dit eigenlijk direct. Dus geen vertragingen. Daarnaast is het ook nog eens erg nauwkeurig en heb je zwarte balken in beeld, omdat de beeldverhouding anders is, geen probleem. De kleuren die in beeld zijn, worden door Ambilight gebruikt.

Overigens kun je niet alleen het beeld op je muur projecteren. Er zijn in de instellingen nog meer opties te vinden. Helemaal in de WK-stemming? Je kunt verschillende vlaggen kiezen als kleurmodus. Tevens kun je Ambilight aan laten passen op de maat van de muziek of een statische kleur laten schijnen.

Android TV en Google Assistent

Zoals gezegd is de OLED807 televisie van Philips voorzien van Android TV. Hiermee gaat er een wereld open en kun je tal van applicaties direct installeren op je televisie. Uiteraard zijn alle bekende apps zoals Netflix, Disney+, HBO Max, Videoland, NPO, RTL XL en Kijk beschikbaar, net als eigenlijk alle andere platformen. Opvallend is dat Android TV 11 aanwezig is op dit model; van de week werd Android TV 13 vrijgegeven. Grote verschillen zijn er niet echt tussen de Android-versies, dus hier hameren we niet teveel op. Het is niet duidelijk of de televisie versie-updates krijgt van Android TV. Firmware- en software-updates worden uiteraard wel gewoon uitgerold, maar dit staat los van Android TV. Daarnaast is er ook nog Google TV maar zijn de verschillen met Android TV minimaal. Dankzij de integratie van Android TV heb je ook geen Chromecast nodig; de televisie heeft de Cast-functionaliteit al ingebouwd.

Handig is dat de afstandsbediening ook direct kan dienen als microfoon. Je kunt namelijk met de Assistent-knop op de afstandsbediening direct bepaalde acties uitvoeren. Denk aan ‘Open een video over IJsland op YouTube’, waarna razendsnel de zoekresultaten in de YouTube getoond worden. De televisie voert alles snel en nauwkeurig uit. Tevens kun je de microfoon in de afstandsbediening ook gebruiken bij het zoeken naar een titel in bijvoorbeeld Netflix of andere toepassing, handig!

Beoordeling

Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe televisie, dan merk je pas hoeveel keuze er is. Het kan best lastig zijn om dan de juiste keuze te maken. Wil je het beste van het beste, dan is een OLED-televisie absoluut de beste keuze. De Philips 55OLED807 is van alle gemakken voorzien, razendsnel, heeft een schitterende beeldkwaliteit én Ambilight. Dit zonder een gigantisch prijskaartje. Ondanks dat een nieuwe tv een flinke aankoop is, zul je van een Philips uit de OLED807-serie zeker geen spijt hebben.

Je kunt de Philips 55OLED807 kopen bij Coolblue, MediaMarkt.