Android 14 voor je TV brengt allerhande verbeteringen

Een hoop verbeteringen staan voor je klaar in Android 14 voor TV. De nieuwe versie speelt onder andere in op een lager energieverbruik, maar er zijn meer verbeteringen. Wat is er nieuw?

Android 14 voor TV

Google heeft tijdens Google I/O aangekondigd dat er een nieuwe versie van het Android TV-besturingssysteem op komst is, gebaseerd op Android 14. Deze update, vergelijkbaar met de nieuwe versie van Wear OS 5 die ook op Android 14 is gebaseerd, richt zich voornamelijk op het verminderen van energieverbruik.

Een van de opvallendste nieuwe functies voor gebruikers is de toevoeging van ondersteuning voor de Picture-in-Picture-modus (PiP). Met PiP kunnen gebruikers multitasken door één app op volledig scherm te gebruiken en een andere in een klein venster weer te geven. Dit opent verschillende gebruiksscenario’s, zoals het tonen van live sportuitslagen, smart home-apparaten zoals deurbellen of babyfoons, het voeren van communicatie via video- of spraakoproepen tijdens het tv-kijken, en het monitoren van gezondheidsgegevens zoals fitnesstracking.

Google heeft echter opgemerkt dat de PiP-modus alleen beschikbaar zal zijn op geselecteerde Android 14 TV-modellen, en het is niet duidelijk of alle tv’s en tv-boxen deze nieuwe functie zullen ondersteunen. Bovendien kunnen gebruikers niet tegelijkertijd twee media-apps gebruiken in de PiP-modus.

Naast de PiP-modus belooft Android 14 voor TV ook verbeterde prestaties en snellere opstarttijden, soms tot wel 4 seconden sneller. Apparaten met een beperkt geheugen zouden ook een prestatieverbetering moeten ervaren.

Een ander belangrijk aspect van de update is de focus op energie-efficiëntie. De Low Energy-modus schakelt bijvoorbeeld netwerkconnectiviteit uit wanneer de tv niet in gebruik is, terwijl de verhoogde energiemodus bepaalde Google Home-functies activeert. De Optimized Energy-modus biedt een compromis door alleen vitale functies toe te staan verbinding te maken met het netwerk, zoals Google Cast via Wi-Fi en Google Assistant, terwijl de tv is uitgeschakeld.

De update introduceert ook nieuwe toegankelijkheidsfuncties, waaronder kleurcorrectie voor gebruikers met kleurzichtstoornissen, verbeterde tekstopties voor gebruikers met zichtproblemen, en vereenvoudigde navigatie voor gebruikers met motorische beperkingen.

Google heeft tijdens de presentatie ook onthuld dat het Android TV OS nu 220 miljoen maandelijks actieve apparaten heeft bereikt, wat een stijging van 47% betekent ten opzichte van het voorgaande jaar. Bovendien moedigt Google ontwikkelaars aan om hun apps over te zetten van de oude Leanback UI-toolkit naar het nieuwe Compose for TV-systeem.

Andere veranderingen die in de update worden geïntroduceerd, omvatten het gebruik van Gemini AI om beschrijvingen van films en tv-programma’s te genereren in de carrousel Uitgelicht op het startscherm, het overstappen van APK’s naar app-bundels om opslagruimte te besparen, en meer.