KPN komt met TV+; een nieuwe tv-box met Android TV

Provider KPN introduceert per vandaag KPN TV+. Klanten van de groengekleurde provider kunnen met deze nieuwe dienst gebruik maken van een settopbox, welke voorzien is van Android TV en daarmee ook een aantal handige toevoegingen biedt, zoals Chromecast-ondersteuning.

KPN TV+

Wanneer je een abonnement afsluit bij KPN kun je vanaf nu kiezen voor KPN TV+. De nieuwe mogelijkheid kost 3,50 euro per maand extra en brengt een reeks aantal nieuwe mogelijkheden naar je televisie. Je krijgt namelijk bij het kiezen van deze optie een settopbox, welke voorzien is van Android TV. De optie voor KPN TV+ vind je in de tweede stap van het bestelproces, al kun je er ook voor kiezen om de normale tv-ontvanger te krijgen.

De nieuwe settopbox met KPN TV is voorzien van Android TV. Hierdoor kun je verschillende apps snel en handig installeren en direct gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de vele streamingdiensten zoals Netflix, Videoland of Disney+. Met KPN TV+ kun je echter ook direct lineaire televisie kijken, zodat je gewoon kunt zappen naar zenders als RTL4 of NPO1. Met de Bluetooth afstandsbediening zoek je makkelijk door tv-zenders of door streaming-apps naar de juiste content. Wanneer je een film, serie of wedstrijd wilt zien die niet in je televisiepakket zit, kun je direct een streamingabonnement aanzetten en ook weer (maandelijks) uitzetten. Overigens kun je bij het kiezen van een KPN-abonnement ook op een later moment nog kiezen voor TV+ met de nieuwe settopbox.

De prijs voor de KPN TV+ box ligt op 3,50 euro per maand. Dit is exclusief toegang tot de televisiezenders. Dan bedraagt de prijs inclusief de box 12,50 euro per maand. Zoals gezegd kun je ook (internet met) televisie afsluiten zonder de TV+ box; je krijgt dan de normale ontvanger. Voor het afsluiten van het abonnement kun je terecht via deze pagina van KPN.