KPN verandert mobiele abonnementen: dit verandert er

In de laatste maand van het jaar verandert KPN het aanbod van mobiele abonnementen. Bepaalde bundels worden er aangepast, waarbij ook de prijzen veranderen. We zetten de veranderingen op een rij.

KPN met abonnementsveranderingen

Er gaan wat dingen veranderen bij de mobiele abonnementen van KPN. In sommige gevallen verandert de inhoud van bundels, met name op het gebied van de databundel. Daarnaast heeft KPN ook veranderingen doorgevoerd in de prijzen van de abonnementen. We schreven van het weekend al dat KPN klanten cadeautjes krijgen voor de maand december.

De eerste verandering gaat gelden voor de bundel met 10GB data. Deze wordt vervangen door een bundel met 12GB. De prijs stijgt in vergelijking met de 10GB bundel met 1,00 euro per maand. Dit betekent dat het abonnement uitkomt op 21,00 euro per maand, of 18,50 euro per maand als je je mobiele abonnement combineert met diensten thuis. Verandering is er ook in de bundel van 20GB. Deze stijgt niet in de hoeveelheid data, maar wordt wel een euro per maand duurder. Hiermee wordt het verschil tussen de 20GB bundel en de Unlimited bundel nog wat kleiner. De prijs komt uit op 26,00 euro per maand, of €23,50 per maand voor abonnementen die gecombineerd worden thuisvoordeel.

Tijdelijk geeft KPN je nog wel de aansluitkosten cadeau, wat interessant is voor nieuwe klanten. De nieuwe abonnementen zijn vanaf nu af te sluiten via de website van KPN.