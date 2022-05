MijnKPN app laat je automatisch MB’s delen met familieleden

Een nieuwe update voor de MijnKPN app brengt een handige verbetering naar de applicatie. Vanaf nu kan automatisch data gegeven worden aan een familielid. Daarbij krijgt de app nog een aantal verbeteringen.

MijnKPN app: automatisch MB’s delen

Het is sinds jaar en dag al mogelijk voor klanten van KPN om hun databundel onderling te delen met huisgenoten en familieleden. Dat kan echter handmatig, waardoor je steeds deze handeling moet uitvoeren. Tot nu. De nieuwe MijnKPN app update brengt de mogelijkheid om automatisch MB’s te delen met andere mobiele abonnementen die op hetzelfde adres geregistreerd staan. Dit hoef je dus slechts eenmaal in te stellen, waarna deze actie iedere maand herhaalt wordt. Dit gebeurt als de nieuwe maandbundel start, wat meestal op de 1e van de maand is. Wanneer de MB’s gedeeld zijn, krijg je hiervan een notificatie. Uiteraard kun je altijd tussentijds zaken aanpassen of stoppen.

Met de nieuwste versie van de MijnKPN app kun je bij profielinstellingen ook het app-icoontje aanpassen. Verder is de ondersteuning voor de toegankelijkheid middels TalkBack verbeterd en zijn enkele bugs aangepakt.

De nieuwe versie van de MijnKPN-app kun je als update downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.

