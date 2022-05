Tele2 verlaagt prijzen van mobiele abonnementen

De mobiele abonnementen van de van oorsprong Zweedse provider Tele2 zijn in prijs verlaagd. Vanaf nu kun je bij een nieuw abonnement een aantal euro besparen. De details zetten we op een rij.

Tele2 abonnementen goedkoper

Tele2 heeft de prijzen van verschillende abonnementen verlaagd. Het gaat om drie verschillende bundels, waarvan de prijs gezakt is. Dit zijn de bundels met 1GB, 10GB en 20GB aan data. In alle drie de gevallen zijn de bundels een euro per maand goedkoper. Dit zijn de bundels met een contractduur van 2 jaar. Wanneer je kiest voor een éénjarig contract betaal je per maand een euro meer, bij een maandelijks opzegbaar abonnement komt je maandbedrag twee euro hoger uit.

Dankzij de nieuwe abonnementsprijzen komt de prijs van een abonnement met 1GB en 200 minuten op 10,00 euro per maand uit. Voor 10GB met 200 minuten betaal je 13,00 euro, het abonnement met 20GB en 200 minuten kost 16,00 euro. Kies je voor onbeperkt bellen dan komt bij de genoemde bedragen twee euro extra per maand bij. Klanten met thuis T-Mobile of Tele2 krijgen extra korting.

De nieuwe abonnementen van Tele2 zijn vanaf nu te bestellen op de website van Tele2.