Vodafone voert wijzigingen door in Start- en Red-abonnementen

Telecomprovider Vodafone heeft verschillende abonnementen aangepast, waarbij onder andere de databundels verruimd zijn. De wijzigingen gelden voor zowel nieuwe als bestaande klanten. We zetten de wijzigingen die Vodafone heeft doorgevoerd, op een rijtje.

Vodafone wijzigt abonnementen

Voor nieuwe en bestaande klanten van Vodafone verandert er mogelijk wat aan het abonnement. De rood gekleurde telecomprovider voert wijzigingen door in haar Start- en Red-abonnementen. Bij het Start-abonnement kost de onbeperkt bellen bundel voortaan 3,00 euro per maand, in plaats van vier euro. Klanten met een Start-abonnement hebben vanaf nu ook toegang tot het 5G-netwerk, hoewel het dan wel nodig is dat je de beschikking hebt over een toestel die dat ondersteunt.

Bij de Vodafone Start abonnementen wijzigt ook de databundel. Klanten met een Start M-bundel krijgen voortaan 2GB aan data, in plaats van de 1,5GB die tot nu toe gold. Een verhoging zit er ook in voor het Start L-abonnement, waarbij het limiet wordt opgehoogd van 4 naar 5GB. Voor klanten die thuis Ziggo hebben, geldt ook dat deze bundels verdubbeld worden, dus naar 4GB en 10GB.

Voor de Red-abonnementen worden ook verhogingen doorgevoerd. Het datalimiet van 12,5GB is verhoogd naar 15GB. De prijs van het Vodafone Red abonnement wordt de prijs verlaagd van 27,50 euro naar 26,00 euro per maand. Deze prijsverandering geldt echter, in tegenstelling tot de verandering van databundels, alleen voor nieuwe klanten. Klanten die verlengen bij Vodafone krijgen wel de veranderingen toegepast. De abonnementen zijn vanaf nu verkrijgbaar bij Vodafone.

Van de week verhoogde T-Mobile al de Unlimited dagbundels.