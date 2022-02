KPN volgt: gratis bellen en sms’en van en naar Oekraïne (update: Vodafone ook)

Eerder vandaag werd al bekend dat T-Mobile en haar submerken geen kosten in rekening brengen voor bellen en sms’en van en naar Oekraïne. Nu volgt KPN.

KPN over mobiel gebruik in Oekraïne

De situatie in Oekraïne houdt de gemoederen bezig. We schreven aan het eind van de middag al dat je bij T-Mobile, Tele2, Ben en Simpel gratis kunt bellen en sms’en van en naar Oekraïne. Op deze manier moeten mensen altijd in contact kunnen blijven met dierbaren. Nu is bekend gemaakt dat KPN een vergelijkbare maatregel heeft genomen. Het brengt in ieder geval tot eind maart geen kosten in rekening voor bellen en sms’en van en naar Oekraïne. Daarbij kunnen KPN klanten zonder zorgen over kosten, kosteloos gebruik maken van mobiel internet.

De groengekleurde provider zegt hierover het volgende;

De situatie in Oekraïne 🇺🇦 gaat ons aan het hart. Daarom brengen we in ieder geval tot eind maart voor mobiel (bellen en sms) en vast bellen naar Oekraïne geen kosten in rekening. Dat geldt voor onze consumenten en zakelijke klanten. Ook maken we voor onze klanten die in Oekraïne zijn roaming (bellen, data en sms) kosteloos. 💚

Update 22:00 uur: Vodafone heeft vanavond ook een bericht uitgestuurd: