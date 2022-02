T-Mobile, Tele2, Simpel en Ben: bellen en sms’en van en naar Oekraïne voorlopig gratis

Klanten van T-Mobile, Tele2, Simpel en Ben kunnen voorlopig kosteloos van en naar Oekraïne bellen en sms’en. De wijziging gaat per direct in, zo laat de magentagekleurde provider weten.

Gratis bellen van en naar Oekraïne

In de afgelopen tijd domineerde de situatie in Oekraïne het nieuws. Gezien de situatie ziet het er niet bepaald naar uit dat hier snel een positieve verandering in komt. Het contact met dierbaren kan voor families, kennissen en vrienden van groot belang zijn. Zo realiseert ook telecomprovider T-Mobile zich. De provider maakt het voor alle klanten van T-Mobile mogelijk om gratis te bellen en sms’en van en naar Oekraïne om in contact te blijven met dierbaren, in ieder geval tot eind maart. Het geldt niet alleen voor klanten van T-Mobile Nederland zelf, maar ook voor de merken Tele2, Simpel en Ben, zowel zakelijk als particulier.

T-Mobile Nederland CEO, Søren Abildgaard laat het volgende weten;