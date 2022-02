T-Mobile zag explosieve piek tijdens Olympische Spelen

Telecomprovider T-Mobile meldt dat het tijdens de Olympische Winterspelen van 2022 de afgelopen weken, verschillende pieken heeft opgemerkt. Het gaat om pieken in het mobiele dataverbruik.

Piek tijdens Winterspelen

Nederland heeft een succesvolle editie van de Olympische Spelen achter de rug. De Winterspelen werden gehouden in Beijing, maar natuurlijk werd ook het nodige gevolgd vanuit Nederland. T-Mobile deelt nu cijfers over pieken in het mobiele dataverbruik rondom Nederlandse races tijdens de Spelen.

De grootste piek werd gemeten tijdens schaatsen 1500 meter, waarbij Kjeld Nuis de gouden medaille wist binnen te halen. Het dataverbruik steeg op dat moment met 32 procent, in vergelijking met hetzelfde moment op een gewone dag. Tijdens andere wedstrijden met Team NL steeg het dataverbruik met zo’n 15 procent.

Volgens T-Mobile worden grootschalige sportevenementen steeds vaker bekeken via het mobiele netwerk, op tablets of smartphones. De 10 kilometer schaatsen van Patrick Roest zorgde voor een piek van 16 procent; de 3000 meter met Irene Schouten realiseerde een piek van 17 procent.