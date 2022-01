T-Mobile stopt per direct als sponsor van tv-programma The Voice of Holland

Per direct wordt de samenwerking tussen telecomprovider T-Mobile en het televisieprogramma The Voice of Holland stopgezet. De magentagekleurde provider heeft dit nieuws zondagmiddag bekend gemaakt. De reden is de commotie rondom de talentenjacht.

T-Mobile stopt met TVOH

The Voice of Holland is één van de beter bekeken televisieprogramma’s in Nederland. Waar eerder Vodafone de belangrijkste sponsor was van de talentenjacht, is dat stokje enige tijd overgenomen door T-Mobile. Gisteren kwam de talentenjacht negatief in het nieuws door meldingen rondom seksueel overschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Hierbij stapte bandleider Jeroen Rietbergen op, nadat hij bekendmaakte dat hij betrokken was bij deze beschuldigingen. Er zouden meer personen schuldig zijn, volgens het programma BOOS dat onderzoek naar de zaak heeft gedaan, waaronder Ali B.

Dit nieuws over The Voice of Holland heeft telecomprovider T-Mobile doen besluiten per direct de geldkraan dicht te draaien en te stoppen met het sponsoren van het muziekprogramma. T-Mobile geeft hierover de volgende reactie;

“Wij hebben besloten op basis van alle berichtgeving van de afgelopen 24 uur het sponsorschap van het huidige The Voice of Holland per direct stop te zetten. We keuren elke vorm van grensoverschrijdend gedrag af en nemen hier als bedrijf nadrukkelijk afstand van. Nogmaals ons medeleven gaat uit naar alle betrokkenen.”

Volgens de Gelderlander zou Lidl het komende onderzoek dat wordt gedaan naar de misstanden nog afwachten. Lidl is eveneens een belangrijke sponsor voor het programma. Wat de beëindiging van T-Mobile als sponsor voor The Voice of Holland betekent, is op dit moment niet bekend. RTL heeft gisteren al bekend gemaakt dat de uitzendingen van The Voice of Holland voorlopig gestaakt worden.