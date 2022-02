Simyo start met toestelverkoop: alle details (adv)

Telecomprovider Simyo timmert flink aan de weg. De provider biedt naast sim-only en prepaid vanaf nu ook voordelige toestelabonnementen aan. Alle details zetten we op een rijtje.

Simyo met toestelabonnementen

Om nog meer (potentiële) klanten te kunnen bedienen is KPN-dochter Simyo begonnen met het verkopen van toestelabonnementen. Hierdoor is Simyo niet langer meer enkel een sim-only aanbieder. Hoewel je nog steeds voor prepaid of een sim-only abonnement kunt kiezen, kun je nu dus ook een toestel bij je abonnement kiezen.

Je kunt bij Simyo kiezen uit een nieuwe smartphone, maar ook uit een refurbished toestel. Daarbij kun je als klant zelf aangeven of je de telefoon per maand wilt betalen, of direct de aanschafprijs wilt neerleggen. Wanneer je ervoor kiest om per maand de telefoonkosten te betalen, kun je hiervan zelf het bedrag bepalen, zodat de maandprijs neerkomt op een bedrag die voor jezelf wenselijk is. Een toestelabonnement sluit je af voor een periode van twee jaar. Na de looptijd van je abonnement wordt de toestelbundel van je abonnement gehaald en betaal je alleen de abonnementskosten.

Op de website van Simyo kun je zien welke toestellen allemaal aangeschaft kunnen worden in combinatie met een abonnement. Ze zijn er in verschillende prijsklassen, waaronder van Oppo, Samsung, Motorola en ook Apple wordt aangeboden bij Simyo. De refurbished toestellen staan op een aparte pagina. Deze toestellen zijn opgeknapt en zijn voorzien van net zoveel garantie als bij nieuwe toestellen.

Om te vieren dat Simyo toestelabonnementen aanbiedt, kun je tijdelijk profiteren van interessante aanbiedingen. De provider, die meermaals door de Consumentenbond als beste uit de bus kwam, laat je bijvoorbeeld geen aansluitkosten betalen. Verder geeft Simyo je korting op alle Samsung toestellen en de Oppo A54 5G, waarbij de actie geldt tot en met 28 februari. Daarbij krijg je ook korting op de verschillende bundels. Heb je thuis KPN Internet, dan worden je bundels ook nog eens gratis verdubbeld.