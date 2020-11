Black Friday bij Simyo: veel data voor minder

Black Friday is al goed ingeburgerd in Nederland en Simyo doet daar graag aan mee. De provider, die meermaals al hoog scoorde in testen, heeft de 15GB scherp geprijsd en er zijn ook andere voordelen.

Simyo met Black Friday aanbieding

We worden overspoeld met Black Friday aanbiedingen. Toch willen we de Black Friday deal van Simyo met je delen. De provider stunt namelijk tot en met 30 november met een aantal kortingen en voordelen.

Allereerst; welk abonnement je ook kiest. Je bespaart direct €14,99 aan aansluitkosten, want die hoef je niet te betalen tijdens de actieperiode. Daarnaast geeft Simyo je extra korting op de 15GB databundel. Deze sluit je af voor 11,00 euro per maand, wat een mooie besparing oplevert van maandelijks 2,00 euro. Heb je thuis KPN Vast internet, dan word je databundel gratis verdubbeld. Zo heb je 30GB voor hetzelfde bedrag.

Over Simyo

Bij Simyo maak je gebruik van het netwerk van KPN. Hierdoor profiteer je gelijk van hoge internetsnelheden en een uitstekende dekking. De downloadsnelheid ligt op maximaal 256 Mbps, de uploadsnelheid op 150 Mbps. Daarnaast kun je bij Simyo zonder extra kosten gebruik maken van eSIM en is de provider al 20x door de Consumentenbond als beste uit de bus gekomen.

Een ander voordeel van Simyo is dat je zelf kunt kiezen voor welke periode je het abonnement wilt afsluiten. Je kunt kiezen uit één maand of één jaar. Dankzij de handige Mijn Simyo app heb je in één oogopslag inzicht in je abonnement. Je ziet hoeveel minuten, data en sms’jes je nog hebt. Via deze app kun je ook iedere maand de hoogte van je bel- en internetbundel kosteloos naar boven én naar beneden aanpassen. Als je internetbundel voor het eind van de maand op is, kun je voor 5,00 euro direct een bundel aanschaffen met 500MB.