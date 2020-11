Black Friday start vandaag: korting bij Coolblue, Amazon, Bol.com, providers en meer

Black Friday staat eigenlijk gepland voor 27 november, maar om de drukte te spreiden, kun je vanaf vandaag al profiteren van flinke kortingen. We zetten de beste aanbiedingen van Coolblue, Amazon, OnePlus, Belsimpel, Bol.com, providers en andere partijen nu al op een rij.

Black Friday 2020 van start

Black Friday is overgewaaid vanuit Amerika en is inmiddels ook in Nederland goed ingeburgerd. Reden genoeg om ook dit jaar weer te profiteren van verschillende aanbiedingen en kortingen. Maar lang niet alle aanbiedingen zijn even interessant. De beste aanbiedingen hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Let op: gedurende de dag kan dit artikel geüpdatet worden met nieuwe aanbiedingen

Coolblue

Bij Coolblue zien we een groot aantal aanbiedingen. Meer dan 1000 producten zijn afgeprijsd en dat zijn niet alleen smartphones. Je krijgt ook Black Friday korting op een monitor, televisie, stofzuiger, koelkast, dashcams, harde schijven, deurbellen, oordopjes, radio’s, hoofdtelefoons, magnetrons, wasmachines en veel meer. Alle aanbiedingen vind je terug op deze pagina.

Op het gebied van smartphones zijn er ook de nodige kortingen. We hebben er een aantal uitgelicht. Achter het bedrag vind je tussen haakjes de prijs waarvoor je hem tot vandaag voor kon kopen, dus niet de adviesprijs.

Andere interessante aanbiedingen;

Amazon

Bij Amazon kun je ook van 20 tot en met 30 november profiteren van Black Friday aanbiedingen. Iedere dag kun je gebruik maken van nieuwe aanbiedingen. Een compleet overzicht van de aanbiedingen vind je op deze pagina.

Bol.com

Bij Bol.com kun je vanaf vandaag profiteren van een groot aantal aanbiedingen. Zoals je van de webwinkel gewend bent, is dit op de meest uiteenlopende productgroepen. Dus van korting op je smartphone tot op verzorgingsproducten. Een overzicht vind je op Bol.com.

Belsimpel

Webwinkel Belsimpel gaat ook aan de slag met aanbiedingen voor Black Friday 2020. Van 20 tot en met 30 november kun je profiteren van verschillende smartphone-aanbiedingen. Een compleet overzicht vind je hier terug. We hebben enkele aanbiedingen uitgelicht;

Samsung

Bij Samsung kun je alle aanbiedingen op een rij bekijken. Korting op de Galaxy-smartphones maar ook andere producten van de Koreaanse fabrikant. Benieuwd welke voordeeltjes je kunt scoren, bekijk dan hier het overzicht.

OnePlus

OnePlus geeft verschillende kortingen op de OnePlus 8. Die kun je bestellen via de eigen website van OnePlus. De versie met 12GB RAM levert 100 euro korting op als je de kortingscode ‘FRIDAY2020’ gebruikt. Je krijgt 150 euro korting op de OnePlus 8 met 8GB werkgeheugen als je de kortingscode ‘BF2020’ gebruikt. Hierdoor heb je de OnePlus 8 al vanaf 499 euro. De OnePlus 8 Pro krijg je met een gratis set Bullets Wireless Z oordopjes.

Youfone

Bij Youfone hebben ze nu een interessante reeks sim-only aanbiedingen. Je maakt gebruik van het KPN-netwerk. Allereerst bespaar je op de 20,00 euro aansluitkosten. De volgende abonnementen zijn extra voordelig geprijsd. Eventueel kun je voor een lager maandbedrag ook kiezen voor 120 minuten in plaats van onbeperkt. Alle details zijn verzameld op de website van Youfone.

Onbeperkt bellen + met 1GB: 8,00 euro p/m

+ Bundel met 2GB: 9,00 euro p/m

+ Bundel met 4GB: 10,00 euro p/m

+ Bundel met 10GB: 12,00 euro p/m

+ Bundel met 20GB: 17,00 euro p/m

Lebara

Bij Lebara kun je voor een laag bedrag een sim-only abonnement afsluiten. Dit kon je al teruglezen in ons uitgebreide artikel met beste sim-only aanbiedingen van november. Voor Black Friday 2020 geeft Lebara korting op de aansluitkosten; die hoef je namelijk niet te betalen. Scheelt toch weer 15 euro. Je kunt hier de Lebara website bekijken.

Huawei

In de eigen online winkel van Huawei stunt de fabrikant met flinke kortingen. Bij aankoop van de FreeLace Pro ontvang je bovenop de 23 procent korting ook nog de Huawei Band 4 Pro gratis. Wanneer je de nieuwste Huawei FreeBuds Pro aanschaft bij Huawei, krijg je 50 procent korting op de Huawei Watch GT 2 Pro, de stijlvolle smartwatch van Huawei die we eerder uitgebreid hebben besproken in de Huawei Watch GT 2 Pro review. Maar er zijn meer aanbiedingen; een aantal hebben we hieronder voor je neergezet;

T-Mobile

Bij T-Mobile zijn er verschillende aanbiedingen, waaronder op de OnePlus. Een overzicht vind je hier.

Dit artikel wordt de hele dag bijgewerkt met nieuwe interessante deals!