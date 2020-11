Youfone stunt alvast met flinke Black Friday-kortingen

Telecomprovider Youfone heeft in aanloop naar Black Friday alvast een reeks interessante aanbiedingen online gezet. Je krijgt veel korting op sim-only abonnementen.

Black Friday aanbieding bij Youfone

Bij Youfone kun je nu alvast profiteren van de Black Friday aanbiedingen. Vanaf nu krijg je veel korting op de bel- en internetbundels en dat voordeel kan leuk uitpakken. Daarnaast betaal je tot en met 30 november geen aansluitkosten ter waarde van 20,00 euro.

Je kunt zelf kiezen uit een bundel met onbeperkt bellen, of met 120 minuten/sms’jes per maand. Voor internet heb je de keuze uit databundels van 1GB, 2GB, 4GB, 10GB en 20GB. ook kun je ervoor kiezen om geen internetbundel te nemen.

We hebben de afgeprijsde abonnementen hieronder voor je op een rij gezet. In onderstaand overzicht gaan we uit van onbeperkt bellen. Heb je genoeg aan 120 min/sms, dan gaat er nog €2,00 per maand af. Hieronder gaat het over de prijzen voor een abonnement van 24 maanden. Je betaalt 1 euro per maand meer als je een jaarabonnement neemt. Kies je voor een maandelijks opzegbaar abonnement kost je 2 euro per maand meer.

Onbeperkt bellen + met 1GB : 8,00 euro p/m

: 8,00 euro p/m + Bundel met 2GB : 9,00 euro p/m

: 9,00 euro p/m + Bundel met 4GB : 10,00 euro p/m

: 10,00 euro p/m + Bundel met 10GB : 12,00 euro p/m

: 12,00 euro p/m + Bundel met 20GB: 17,00 euro p/m

De Black Friday aanbiedingen van Youfone zijn nu beschikbaar op de website van Youfone.