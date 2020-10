Youfone levert tv-decoder met Android TV en Chromecast-ondersteuning

Youfone is begonnen met het leveren van decoders, welke voorzien zijn van Android TV. Je kunt dus gewoon apps hierop downloaden uit de Google Play Store. Daarbij is er ondersteuning voor de Chromecast.

Youfone decoder met Android TV

Zonder er heel veel ruchtbaarheid aan te geven levert Youfone stuurt de provider sinds kort nieuwe decoders uit. Het gaat om bruikleendecoders die zijn voorzien zijn van Android TV. Niet alleen kun je daarop terecht voor het kijken van tv en het aanbod van on-demand diensten bekijken, je kunt er nog meer mee. Dankzij Android TV is het mogelijk om applicaties uit de Google Play Store te installeren op de decoder van Amino.

Verschillende streamingdiensten als Disney+, Videoland, Amazon Prime Video, NPO Start en Spotify zijn daarop direct te gebruiken. Netflix ontbreekt nog, vanwege een beperking vanuit Netflix. Een ander voordeel is de integratie van de Chromecast, waarmee je direct content vanaf bijvoorbeeld je telefoon naar de televisie kunt sturen. Volgens Youfone maakt de decoder het ook mogelijk online te gamen via tv-ontvanger, dankzij Google Play Games.

In Nederland is Youfone de eerste provider die bij haar televisiepakket een decoder met Android TV levert. In België was Proximus eerder al bezig met het leveren van dergelijke decoders.

Voor een overzicht van de internet- en tv-pakketen van Youfone kun je terecht op hun website.