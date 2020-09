Google toont nieuwe Chromecast met Google TV en afstandsbediening

Vandaag heeft Google haar langverwachte nieuwe Chromecast aangekondigd. De nieuwe versie van de mediastick van Google krijgt nog meer functionaliteit, en is tevens voorzien van Google TV en een afstandsbediening.

Google met nieuwe Chromecast

Vanavond heeft Google een aankondiging met verschillende nieuwe producten. Eén van de nieuwe producten die Google heeft laten zien is de nieuwe Chromecast. De Chromecast van Google steek je in de HDMI aansluiting van de televisie, waarna je eindeloos veel mogelijkheden krijgt. Middels casten kun je bijvoorbeeld content direct van je computer of telefoon naar je televisie sturen; hiervoor hoeft je televisie dus niet slim te zijn. Nu is het tijd voor een nieuwe Chromecast.

De nieuwe Google Chromecast 4 sluit je net als voorgaande modellen aan op de HDMI-poort van de televisie. Anders nu is dat hij stroom krijgt via een USB-C aansluiting, in plaats van de Micro-USB poort. Nieuw is ook dat er een afstandsbediening wordt meegeleverd, welke voorzien is van spraakbediening, en verschillende sneltoetsen. Dankzij deze toetsen kun je snel navigeren naar YouTube of Netflix. Ook kun je snel de Google Assistent starten, een stap terug, naar ‘Home’ gaan en het geluid dempen. Boven deze sneltoetsen zit de navigatietoets.

Interessant is dat je geen Chromecast Ultra meer nodig hebt voor 4K-streaming. Deze vierde generatie Chromecast heeft standaard ondersteuning voor 4K. Google voorziet de Chromecast ook van een eigen softwareschil, welke de naam Google TV krijgt. De software is een stuk slimmer geworden, omdat het je ook meldingen (op je televisie) kan geven van bijvoorbeeld je Nest deurbel of beveiligingscamera.

Met je Google TV account kun je snel een item zoals een film of serie toevoegen aan je watchlist, dit kan ook bijvoorbeeld vanuit de browser, als je zoekt naar een titel. Met Ambient Mode kun je je televisie omtoveren naar een digitale fotolijst met je favoriete foto’s.

De nieuwe Chromecast kost 49,99 dollar en is nu direct beschikbaar in de VS. Eind dit jaar moet hij in meer landen verkrijgbaar zijn.