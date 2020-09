Google Nest Audio aangekondigd: alles voor de beste geluidskwaliteit

Het porfolio van Google-producten is verder uitgebreid. De fabrikant heeft de Google Nest Audio officieel aangekondigd. Deze slimme speaker is een must voor de muziekliefhebber.

Google Nest Audio aangekondigd

Vandaag heeft Google haar aankondiging gepland staan en hier zien we verschillende nieuwe dingen. Eén daarvan is de Google Nest Audio, een variant op de bekende slimme speakers, maar dan voor de échte muziekliefhebber. Het ontwerp lijkt op die van andere speakers van Google Home, met een plastic behuizing en een stoffen bovenkant.

De bovenkant van de speaker is voorzien van touch-knoppen. Op de hoeken vind je aanraaktoetsen om het volume te bedienen. In het midden is het mogelijk de muziek te pauzeren of om juist weer af te spelen. Uiteraard is het ook mogelijk hem te bedienen met spraakbesturing, alles dankzij de Google Assistent.

Zoals bekend van andere Home-apparaten kun je ook deze Nest Audio koppelen met een andere speaker om zo stereogeluid te produceren. Dit komt de geluidskwaliteit ten goede. Het moet volgens Google zorgen voor 50 procent meer bass, 75 procent meer geluidssterkte. Het apparaat gaat 99 dollar kosten. Er is niks bekend over een komst naar Nederland op dit moment. Vanaf 5 oktober moet hij in 21 landen verkrijgbaar zijn. We kunnen je melden dat Nederland ook tot deze landen behoort. In Nederland is de prijs 99,99 euro.