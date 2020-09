Google aankondiging livestream: dit verwachten we tijdens ‘Launch Night In’

Google heeft vandaag haar aankondiging gepland staan. We zullen hier verschillende nieuwe producten zien. Je kunt de livestream volgen van de Google Launch Night In aankondiging, maar wat kunnen we verwachten?

Google Launch Night In livestream

Vandaag is het zover. Er komen nieuwe dingen aan van Google. Doorgaans worden jaarlijks in de herfst nieuwe producten aangekondigd door Google en nu is het zover. Het event heeft de naam Google Launch Night In gekregen en begint vandaag om 20:00 uur vanavond.

Verwachting

Wat kunnen we vandaag verwachten? Allereerst komen er twee nieuwe smartphones aan. Het gaat om de langverwachte Pixel 5 en de Pixel 4a 5G. Eerder presenteerde het merk al de Pixel 4a. We verwachten echter niet dat de smartphones officieel naar Nederland komen.

Producten die we waarschijnlijk wel naar Nederland komen zijn bijvoorbeeld een nieuwe Chromecast. Eerder werd al duidelijk dat Google met een nieuwe Chromecast komt die voorzien is van een afstandsbediening en Android TV, vol handige mogelijkheden. Verder komt er een Nest Audio, een slimme speaker voor de muziekliefhebber. Of Google nog andere verrassingen in petto heeft, dat is nog onduidelijk.

DroidApp zal je natuurlijk op de hoogte houden van het nieuws van Google. Wil je zelf het live zien, volg dan hieronder de livestream.