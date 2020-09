Google laat je de Brandenburger Tor en meer in je kamer plaatsen met AR

Google heeft haar zoekmachine uitgebreid met augmented reality opties. Nadat we eerder al dieren en dergelijke in de huiskamer konden plaatsen, kun je nu ook verschillende gebouwen middels AR plaatsen.

Gebouwen in AR via Google

Augmented Reality, afgekort AR, is helemaal hot bij Google. Je kunt al sinds enige tijd dieren, insecten en meer in je woonkamer plaatsen middels AR. Je hoeft hiervoor alleen maar een bepaalde zoekopdracht uit te voeren via de zoekmachine en je telefoon te richten op je huiskamer. Hiervoor hoeft de smartphone alleen maar ARCore van Google te ondersteunen.

Nu breidt Google de AR-mogelijkheden verder uit. Je kunt vanaf nu vele soorten gebouwen direct, als 3D-model in je kamer plaatsen. Hierbij gaat het om een groot aantal plekken en gebouwen verspreid over de hele wereld. Denk aan de Amerikaanse Begraafplaats in Normandië, Frankrijk of de Brandenburger Tor in Berlijn.

Plaatsen

Ook verschillende plekken in Mexico, Griekenland, Peru, Bangladesh en de Verenigde Staten kunnen bekeken worden. We hebben een overzicht van de plekken die je nu in AR kunt bekijken, hieronder op een rij gezet. Je hoeft alleen maar de naam te Googlen en vervolgens te kiezen voor ‘Weergeven in 3D’.