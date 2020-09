Google Arts & Culture app krijgt prehistorische beesten in AR voor in je woonkamer

Google heeft een update uitgerold voor de leerzame en nuttige Arts & Culture app. De applicatie is uitgebreid met prehistorische AR-dieren die je tot leven kunt laten komen in je woonkamer.

Google Arts & Culture in de prehistorie

Google zet vol in op augmented reality, ofwel AR. Zagen we eerder al de 3D-dieren in de Google-app, is het nu tijd voor AR-dieren in de app Google Arts & Culture. Met deze applicatie kun je meer te weten komen over bijvoorbeeld kunst, geschiedenis en een virtueel bezoek brengen aan het Rijksmuseum en zelf een eigen Art Selfie maken.

Google laat je nu met deze applicatie oude beesten uit de prehistorie tot leven komen middels augmented reality. Hiervoor is samengewerkt met het Darwin State Museum in Moskou en het Natural History Museum in Londen. Degenen die je kunt bekijken in de app zijn onder andere de Aegirocassis, een oud zeedier, de Cambropachycope, blauwe walvis en gevlekte koffervis.

Je kunt ze niet alleen in AR bekijken, je kunt ze ook direct plaatsen in je woonkamer en hier een foto van maken. De AR-functie is vanaf nu te gebruiken in de Google Arts & Culture-app. Wel dient je toestel hiervoor te beschikken over ARcore ondersteuning.