Google AR-dieren: 23 nieuwe insecten toegevoegd voor in je woonkamer

Ook deze zomer vliegen er weer veel insecten door de lucht. Van de bekende bromvlieg tot lieveheersbeestjes en van libellen tot aan andere insecten. Met Google AR Dieren krijg je nu meer beesten in je beeld.

Insecten in ARCore

Eerder voegde Google verschillende dieren toe aan ARCore, een techniek waarbij je bijvoorbeeld een tijger in huis kon halen middels augmented reality. Nu gaat Google een stap verder. In totaal worden 23 insecten toegevoegd, zodat je deze vrolijk door je huiskamer kunt laten lopen of vliegen.

Niet alleen kun je nu uit libellen kiezen, ook verschillende soorten kevers kun je direct in 3D in je kamer ‘projecteren’. Ook de horzel, sprinkhaan, het reuzenhert en andere insecten kunnen gezellig virtueel op visite komen in de slaapkamer.

De volgende beesten zijn toegevoegd;

Neushoornkever, Hercules-kever, Atlas-kever, Stag-kever, reuzenhert, Miyama-hert-kever, glanzende kevers, kever, juweelkever, lieveheersbeestje, vuurvlieg, Rosalia batesi , zwaluwstaartvlinder, morphovlinder, atlasmot, bidsprinkhaan, sprinkhaan, libel, horzel, robuuste cicade, bruine cicade, periodieke cicade, Walker’s cicade en avondcicade.

Je hoeft één van deze beesten alleen maar te Googlen op je smartphone. Indien je smartphone ondersteuning heeft voor ARCore, kun je direct ervoor kiezen deze in 3D weer te geven.