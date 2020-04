Google Arts & Culture app maakt van elke foto een kunstwerk

Er is een update klaargezet door Google voor de Arts & Culture app. Met de nieuwe versie is het mogelijk om je eigen selfies en foto’s te transformeren in een bekend kunstwerk, zoals die van Vincent van Gogh.

Arts & Culture uitgebreid

De kunst-app van Google, welke de naam Arts & Culture heeft gekregen, is voorzien van een update. Deze nieuwe versie maakt het mogelijk om een eigen gemaakte selfie of foto in te laden. Deze kun je vervolgens omzetten naar een heus meesterwerk. Je hebt hierbij keuze uit zo’n twintig filters.

Met de Art Transfer functie in de app kun je een foto transformeren naar het kunstwerk. Het gaat om bijvoorbeeld Vincent van Gogh met het Zelfportret, maar ook kunstwerken van Andy Warhol, Keith Harin, Leonardo da Vinci, Edvard Munch, Frida Kahlo, Marc Chagall en vele anderen.

Google heeft ook nog andere functies aan de app toegevoegd waarmee je je verder kunt vermaken. Met Google Arts & Culture kun je nog veel meer doen. Je kunt namelijk virtueel door een museum wandelen en zo meer te weten komen over bepaalde onderwerpen die met kunst en cultuur te maken hebben.

Je kunt de nieuwe versie van de app ophalen via de Google Play Store. Je kunt hem downloaden via onderstaande button.