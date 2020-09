Google Pixel 5: dit zijn alle specificaties die we nu weten

Opnieuw is er nieuws over de nieuwe smartphone van Google. De Pixel 5 wordt op 30 september verwacht, maar dankzij een Duitse bron komen we nu eigenlijk al alles te weten.

Google Pixel 5 in het nieuws

De Pixel 5 wordt eind deze maand verwacht, samen met nog een aantal producten die Google op 30 september zal presenteren. We hebben al meermaals wat voorbij horen en zien komen over de Pixel 5 en nu is het opnieuw zo ver. De Duitse bron Winfuture weet wederom als eerste nog meer informatie te delen over het toestel.

Google zal de Pixel 5 uitrusten met een Snapdragon 765G processor, dus geen high-end chipset zoals de 865 of 865+. De telefoon krijgt dus wel ondersteuning voor het 5G-netwerk, maar niet met de allerkrachtigste processor. De chipset uit de 5 kennen we uit veel verschillende mid-rangers, waaronder ook de OnePlus Nord.

Het scherm zal een 6,0 inch OLED-paneel zijn met een 90Hz verversingssnelheid en HDR-support. De resolutie van het scherm komt uit op 2340 x 1080 pixels. Opvallend; de vingerafdrukscanner zit niet in het scherm, maar aan de achterkant van de telefoon. Daar vinden we ook een dual-camera met 12MP hoofdlens (f/1.7, PDAF autofocus, OIS, EIS) en een 16MP groothoeklens (f/2.2, 107 graden beeldhoek). Voorop zit een 8MP front-camera. 4K video’s kunnen met de camera achterop geschoten worden in 60fps.

Er is een 4080 mAh accu aanwezig op de Pixel 5, welke met slechts 18W opgeladen kan worden. Verder is de smartphone voorzien van stereo-speakers, NFC, Bluetooth 5.0, een enkel slot voor een simkaart en ondersteuning voor eSIM. Ook is de Pixel 5 voorzien van IP68-certificering en komt hij direct met Android 11 op de markt.

De Pixel 5 zal in Europa uitgebracht worden voor 629 euro. Voor dit (vrij forse) bedrag krijg je 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. We verwachten het toestel niet (officieel) in Nederland op de markt.