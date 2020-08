Android TV komt met nieuwe functies: waaronder Instant Apps en Gboard TV

Android TV is een aangepaste versie van Android, geoptimaliseerd voor televisies. Het platform geeft je eindeloos veel mogelijkheden, en deze mogelijkheden worden verder uitgebreid.

Nieuwe functies in Android TV

Google breidt het aantal functies uit in Android TV, zo heeft het bedrijf bekend gemaakt. Met Developer Previews van Android 11 wil het developers alvast de kans geven hun diensten te optimaliseren en over een tijdje moet Android 11 voor Android TV definitief af zijn. Tot die tijd zal Google wat nieuwe functies uitlichten.

Nu zijn alvast een aantal features bekend gemaakt door Google. Deze zullen uitgerold worden naar televisies met Android TV en verschillende apparaten die voorzien zijn van Android TV. Het wordt onder andere mogelijk om Cast Connect te gebruiken. Hiermee kun je een app op je telefoon streamen naar je tv, waarbij je hem vervolgens via de televisie kunt bedienen.

Verder kan bij het downloaden van content uit de Google Play Store op Android TV, ingesteld worden dat er eerst een pincode ingevoerd moet worden. Deze functie komt dan in plaats van een wachtwoord. Verder kan Instant Apps gebruikt worden. Hiermee hoeven apps niet direct geïnstalleerd te worden, maar kun je ze eerst uitproberen.

Gboard TV

Android TV krijgt ook verbeteringen voor Gboard TV, de toetsenbord-app. Hij krijgt een nieuwe lay-out en verbeterde functionaliteit. De verbeteringen moeten er onder andere voor zorgen dat spraak-naar-tekst beter werkt. Tevens moet Gboard TV het makkelijker maken om te typen met een doorsnee afstandsbediening.

De definitieve versie van Android 11 voor Android TV komt op een later moment. Mogelijk dat Google deze nieuwe versie in oktober wil laten zien, als we naar het schijnt ook de Pixel 5 gaan zien.