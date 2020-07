T-Mobile TV: nieuwe Interactieve TV dienst wordt uitgerold

Telecomprovider T-Mobile komt met veel verbeteringen voor de Thuis-kijkers. Met T-Mobile TV kun je gebruik maken van de nieuwe Interactieve TV dienst vol verbeteringen.

T-Mobile TV

De nieuwe Interactieve TV-dienst T-Mobile TV wordt vanaf nu uitgerold naar de klanten, zo heeft de magentagekleurde provider bekend gemaakt. Nieuwe klanten krijgen de nieuwe dienst direct, bestaande klanten worden vanaf nu overgezet. Hierbij zijn als eerst klanten met een Aria Box met dsl-verbinding aan de beurt. Daarna zal begonnen worden met het overzetten van klanten met glasvezel en andere boxen. Hiervoor is geen nieuwe box nodig.

Het vernieuwde T-Mobile TV bevat een hoop verbeteringen en nieuwigheden. Die hebben we hieronder voor je op een rij gezet.

Cloud Opnemen (€ 5,- per maand ongeacht het aantal TV Boxen)

7 dagen Terug Kijken op ruim 40 zenders

​​Verbeterd gebruiksgemak

Persoonlijke Kijkprofielen

Verder Kijken op elke TV Box

Gratis Films en Series; honderden gratis films, afleveringen en series On Demand

Gemakkelijk zoeken: zoek in live TV, 7 dagen Terug Kijken, On Demand of je opnames

TV Menu also available in English

T-Mobile heeft het over gratis films en series. Aanvullende informatie hierover is (nog) niet gegeven door de provider. Alle informatie over het nieuwe Interactieve TV van T-Mobile is terug te vinden op de website van T-Mobile. Daar kun je eventueel ook direct bestellen.