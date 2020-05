T-Mobile verwelkomt 67.000 nieuwe mobiele klanten in eerste kwartaal

Verschillende bedrijven hebben inmiddels de cijfers gedeeld over het eerste kwartaal van 2020. Nu doet ook T-Mobile dat. De magentagekleurde provider haalt 67.000 nieuwe mobiele klanten binnen.

Meer klanten voor T-Mobile

Opnieuw een toename van het aantal mobiele klanten voor T-Mobile. In de periode van januari tot en met maart hebben zich 67.000 nieuwe mobiele klanten gemeld. In totaal telt de provider nu 5,7 miljoen mobiele klanten, waarmee het de grootste is op de mobiele markt. De mobiele tak zag de omzet met 5,5 procent stijgen.

Het aantal klanten met vaste diensten van T-Mobile, T-Mobile Thuis, steeg met 14.000. Inmiddels telt het bedrijf 632,000 klanten met televisie, internet en/of bellen. Hiermee is het bedrijf nog wel een stuk kleiner dan Ziggo en KPN. De totale omzet kwam uit op 476 miljoen euro en is 3,3 procent hoger.

De provider meldt verder dat het volledig op schema ligt met het integreren van de fusie met Tele2. Daarbij zal komend jaar 5G een belangrijke rol spelen. T-Mobile gaat deelnemen aan de frequentieveilingen voor 700, 1400 en 2100 MHz.