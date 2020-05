T-Mobile geeft klanten met Go Unlimited-bundel toegang tot 5G

Eerder lanceerde T-Mobile al een nieuwe Unlimited Plus-bundel met toegang tot 5G. Nu is bekend geworden dat (bestaande) klanten met Go Unlimited ook toegang krijgen tot het 5G-netwerk.

Go Unlimited-klanten krijgen 5G

Er is goed nieuws voor de klanten van T-Mobile met een Go Unlimited-abonnement. Dit is een bundel waarmee je in Nederland onbeperkt kunt bellen, internetten en sms’en voor een vast bedrag per maand. Sinds februari kunnen klanten ook kiezen voor het T-Mobile Go Unlimited Plus abonnement, dat standaard 5G-ready is.

Nu heeft T-Mobile aan de collega’s van Tweakers laten weten dat klanten met een Go Unlimited bundel ook toegang krijgen tot het 5G-netwerk. Dit geldt voor zowel nieuwe als bestaande klanten met deze abonnementsvorm. Dit zal gebeuren zodra het 5G-netwerk actief is in ons land. DroidApp heeft bij T-Mobile navraag gedaan of ook klanten met een andere abonnementsvorm toegang krijgen tot 5G, maar hierover is nog geen duidelijkheid, zo geeft de provider aan.

Op dit moment voert T-Mobile alleen besloten testen uit, maar kunnen klanten er nog geen gebruikmaken van het nieuwe netwerk. Vodafone kwam eerder met 5G in Nederland, maar gebruikt hiervoor de 4G-frequenties. Hierdoor kan niet alles uit 5G gehaald worden. Voor 5G is sowieso een 5G-smartphone nodig.

Later dit jaar moet het 5G-netwerk van T-Mobile actief worden. Dit zal gebeuren als de frequentieveiling is geweest. T-Mobile zal voor 5G gebruik maken van de 700MHz-band.

Meer informatie over 5G bij T-Mobile vind je op de website van de provider.