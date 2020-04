Vodafone start vandaag met uitrol 5G in Nederland: dit gaat er gebeuren

Telecomprovider Vodafone start vanaf vandaag met het aanbieden van 5G in Nederland. Uiteindelijk moet rond de zomer heel het land gebruik kunnen maken van het 5G-netwerk van Vodafone.



Vodafone start met 5G

Goed nieuws voor klanten van Vodafone. De telecomprovider heeft aangekondigd vanavond te beginnen met het openstellen van hun 5G netwerk. Als eerst is ‘de helft van Nederland’ aan de beurt. Welke helft dit is, wordt niet gezegd, maar daarover zullen we ongetwijfeld meer te horen krijgen in de komende dagen.

Vodafone geeft aan dat eind juli alle klanten in Nederland gebruik kunnen maken van het 5G-netwerk. Hiermee loopt de provider voor op de rest van de providers in Nederland. Aanvankelijk leek het er op dat T-Mobile als eerst haar 5G-netwerk open zou stellen.

Om gebruik te maken van 5G is uiteraard wel een compatible smartphone nodig. Onlangs zijn meerdere 5G-smartphones uitgebracht. Denk aan de Galaxy S20+, OnePlus 8 Pro, Oppo Find X2 Pro en Huawei P40 Pro. Klanten met een RED-abonnement krijgen allen toegang tot het 5G-netwerk, deze abonnementen zijn namelijk 5G-ready. Degenen met een Start-abonnement behouden hun toegang tot 4G, of kunnen een extra ‘add-on’ kopen. Middels deze optie kun je voor €2,00 per maand met dat abonnement gebruik maken van 5G. De abonnementen vind je terug op de website van Vodafone.

Vodafone benadrukt dat de 5G-ready abonnementen deze week geactiveerd worden. In de aankomende week zullen de Vodafone-klanten in het 5G-gebied met een dergelijk abonnement toegang krijgen tot het netwerk. Dankzij 5G moet internetten nog sneller verlopen en worden hogere snelheden behaald, daarbij is het helemaal klaar voor de toekomst en kan het overweg met Internet of Things (IoT).

