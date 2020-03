Vodafone wijzigt naam van netwerk in ‘VFNL #StayConnected’

Door het coronavirus hebben verschillende providers hun netwerknaam reeds aangepast. In Nederland werd dit nog niet gedaan, maar Vodafone heeft nu die stap wel gezet. De netwerknaam is aangepast naar VFNL #StayConnected.

VFNL #StayConnected

Als je op je telefoon kijkt welke provider je gebruikt, kan dat er bij klanten van Vodafone anders uitzien. Vodafone laat weten dat in deze onzekere tijd gestimuleerd moet worden om verbonden te blijven met dierbaren. Om deze reden zie je niet als netwerknaam Vodafone NL staan, maar wordt dit tijdelijk VFNL #StayConnected. Afhankelijk van je toestel zie je deze naam in de statusbalk naast je notificaties staan, zoals bij Huawei, of in een uitgeklapt notificatievenster.

In het buitenland werd deze stap al veel langer genomen. De netwerknaam werd toen bijvoorbeeld aangepast naar namen zoals #StayHome ofwel Blijf Thuis. Bij Vodafone-klanten moet deze wijziging automatisch zichtbaar worden als het toestel opnieuw opgestart wordt, of wanneer de vliegtuigmodus even aan en weer uit wordt gezet. Er verandert verder niets aan het netwerk van Vodafone zelf.

Vodafone kwam vorige maand met de aankondiging van haar eerste onbeperkte Unlimited-abonnement. Ook worden alle RED-abonnementen standaard geschikt voor het 5G-netwerk dat mogelijk later dit jaar in de lucht moet zijn.